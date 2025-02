KYY X90 oraz X90A - nowa seria przenośnych monitorów, dzięki której zbudujesz system składający się z trzech ekranów

Przedsiębiorstwo KYY znane głównie z produkcji przenośnych monitorów dla różnych urządzeń wprowadziło do swojej oferty dwa nowe modele - tytułowe X90 oraz X90A. Oba są całkiem ciekawym systemem, który łączy w sobie zalety dwóch odrębnych wyświetlaczy IPS. Jeśli więc pracujemy na laptopie i brakuje nam miejsca na ekranie, to rozwiązanie może się okazać całkowicie wystarczające. Dodatkowo ze względu na swoją strukturę idealnie sprawdzi się na wyjazdach.

KYY zaprezentował nowy system dwóch monitorów, które skutecznie mogą rozszerzyć możliwości naszego przenośnego komputera. Modele X90 i X90A wyróżniają się również swoimi możliwościami konfiguracji.

Nowa seria składa się z dwóch 14-calowych wyświetlaczy IPS o rozdzielczości Full HD. Jasność szczytowa została ustalona na 300 nitów, z kolei pokrycie przestrzeni kolorów NTSC wynosi 72% (około 100% sRGB). Częstotliwość odświeżania wynosi 60 Hz. Parametry nie wydają się więc wybitne, jednak sprzęt posiada kilka innych zalet. Jedną z nich może być fakt, że konstrukcja pozwala na dowolne manewrowanie ekranami, zarówno pod kątem regulacji (do 210 stopni), jak i parametrów obrazu. Dla każdego z osobna możemy wybrać inne ustawienia, co jest naprawdę przydatną funkcjonalnością. Dodatkowo dookoła wyświetlaczy zastosowano metalową ramkę. Jesteśmy w stanie korzystać z nich również pionie, więc możliwości mamy naprawdę sporo.

KYY X90

(B0C2VD6LXD) KYY X90A Przekątna 2 x 14" 2 x 14" Typ matrycy IPS IPS Rozdzielczość 2 x 1920 x 1080 px (16:9) 2 x 1920 x 1080 px (16:9) Kontrast statyczny 1:1000 1:1000 Maksymalna jasność 300 cd/m² 300 cd/m² Głębia barw 16,7 mln kolorów 16,7 mln kolorów Pokrycie przestrzeni barw NTSC - 72% NTSC - 72% Odświeżanie 60 Hz 60 Hz Złącza 2 x USB typu C 2 x USB typu C Rotacja każdego z ekranów 210 stopni 210 stopni Waga z podstawą 3,21 kg 3,21 kg Wymiary 35,3 x 20,8 x 2,99 cm 35,3 x 20,8 x 2,99 cm Kompatybilność z VESA nie nie Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows Microsoft Windows, Android, macOS Cena 419,99 dolarów (~ 1720 zł) 479,99 dolarów (~1960 zł)

Struktura produktu opiera się na metalowej nóżce, której maksymalny kąt nachylenia wynosi 90 stopni. Wszystkie urządzenia możemy podłączyć poprzez port USB typu C (drugi służy do zasilania). Jednak podstawowa wersja (X90) jest kompatybilna tylko z urządzeniami z systemem Windows. W celu wykorzystania sprzętów z macOS lub Androidem na pokładzie przyjdzie nam dopłacić do wariantu X90A. Oba modele ważą trochę ponad 3 kg, przy wymiarach 35,3 x 20,8 x 2,99 cm. Z kolei cena, jaką przyjdzie nam zapłacić, wynosi około 1720 zł w przypadku tańszego modelu, oraz analogicznie niemal 2000 zł przy zakupie sprzętu z większymi możliwościami. Jeśli jesteśmy zainteresowani kupnem, możemy udać się do serwisu internetowego Amazon.

Źródło: KYY