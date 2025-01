ASUS TUF Gaming VG249QL3A - monitor dla graczy, którzy cały czas preferują rozgrywkę w Full HD

ASUS zapowiedział nowy model monitora z serii TUF Gaming oznaczony jako VG249QL3A. Skierowany jest on głównie do wszystkich graczy, którzy cenią sobie technologie pozwalające na rozgrywanie bardzo dynamicznych produkcji, natomiast przy wyborze rozdzielczości kierują się ku Full HD. Na pokładzie sprzętu znajdziemy bowiem autorskie rozwiązanie ELMB od ASUS-a, a dodatkowo monitor obsługuje obecne standardy synchronizacji obu wiodących firm.

Wszyscy gracze skłaniający się obecnie do rozgrywki w rozdzielczości 1920 x 1080 px otrzymali właśnie nową propozycję od ASUS-a - monitor TUF Gaming VG249QL3A. Model ten wyróżnia się matrycą Fast IPS o wysokim odświeżaniu, a przy tym obsługuje główne standardy synchronizacji obrazu.

Nowy model od ASUS-a nie stara się być absolutnie najlepszy we wszystkim, natomiast uderza w stronę graczy, którzy oczekują dobrego monitora do wspomnianej rozgrywki w Full HD. Matryca Fast IPS o przekątnej 23,8 cala charakteryzuje się częstotliwością odświeżania wynoszącą aż 180 Hz. Do tego możemy liczyć na bardzo dobry czas reakcji (1 ms GtG) oraz zgodność z technologią AMD FreeSync Premium, a także NVIDIA G-SYNC Compatible. Kontrast statyczny nie należy do najlepszych, natomiast warto wziąć pod uwagę, że monitor ten jest przeznaczony do dynamicznych tytułów i producent w głównej mierze skupił się na tym aspekcie. Skorzystamy więc z technologii ELMB, która niweluje możliwe rozmycie przy szybko zmieniających się scenach. Dodatkowo możemy wykorzystać funkcję Shadow Boost, która poprawia widoczność w ciemnych tłach. Sama jasność matrycy to 350 nitów - w tym wypadku jest po prostu przyzwoicie.

Specyfikacja monitora ASUS TUF Gaming VG249QL3A Matryca Fast IPS Przekątna 23,8" Rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli (16:9), Full HD Odświeżanie 180 Hz Technologia FreeSync AMD FreeSync Premium Technologia G-SYNC NVIDIA G-SYNC Compatible Czas reakcji 1 ms (GtG) Kontrast statyczny 1000:1 Luminancja 350 nitów HDR - Głębia kolorów 8-bit (16,7 mln odcieni barw) Pokrycie przestrzeni barw 99% sRGB Złącza cyfrowe 1 x DisplayPort 1.2 (180 Hz)

2 x HDMI 2.0 (180 Hz) Inne złącza 1x Audio-Jack 3.5 mm Głośniki 2 W (x2) Dodatkowe informacje VRR, Flicker-free, TÜV Flicker-free, TÜV Low Blue Light, Extreme Low Motion Blur (ELMB) Pobór mocy Typowy - 18 W

Wyłączony - <0,3 W

Tryb oszczędzania energii - <0,5 W Obrót +23° ~ -5° Pochylenie +15° ~ -15° Pivot +90° ~ -90° Regulacja wysokości 0 ~ 1200 mm Waga z podstawą 5,4 kg Wymiary z podstawą 541 x 405 ~ 525 x 208 mm VESA 100x100

Można wspomnieć, że panel Fast IPS wyróżnia się także pokryciem przestrzeni barw sRGB na poziomie 99%. Do podłączenia komputera bądź innych urządzeń otrzymujemy dwa porty HDMI 2.0 oraz jeden DisplayPort 1.2. Zabrakło jednak HUB-a USB, więc funkcjonalność jest dość podstawowa. Ważnym elementem jest również aspekt ergonomii - konstrukcję możemy niemal dowolnie dostosować pod tym kątem, a dzięki funkcji Pivot obrócimy monitor do trybu pionowego. Typowy pobór mocy został ustalony na bardzo małym poziomie - zaledwie 18 W. Do użytku pozostawiono też port Audio-Jack 3,5 mm, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać z dwóch wbudowanych głośników. Na ten moment nie znamy oficjalnej ceny, jednak wiadomo, że monitor trafi do sprzedaży w Europie w ostatnim kwartale 2023 roku.

Źródło: ASUS