ASUS ROG Swift PG32UCDM - 32-calowy monitor 4K QD-OLED z odświeżaniem 240 Hz. Na debiut jednak trochę poczekamy

Jesteśmy właśnie świeżo po prezentacji najnowszych modeli monitorów od ASUS-a, które przeznaczone są dla najbardziej wymagających graczy. Tytułowy ASUS ROG Swift PG32UCDM jest jednym z nich. Monitor wykorzystuje do pracy panel QD-OLED o rozdzielczości 4K, jednak na tym jego zalety się nie kończą. Na pokładzie znajdziemy sporo innowacyjnych technologii, które sprawiają, że produkt ASUS-a staje się naprawdę interesującą propozycją. U jego braci wcale nie jest gorzej.

ASUS zaprezentował nowe monitory dla graczy z matrycami QD-OLED. Wszystkie wyróżniają się wręcz topową specyfikacją oraz agresywnym designem. Pierwszy z nich już niebawem trafi do sprzedaży.

Już obok samego wyglądu monitora ASUS ROG Swift PG32UCDM nie można przejść obojętnie. Jego design idealnie pasuje do innych produktów z gamingowej rodziny ROG. Model ten może się pochwalić wspomnianą matrycą QD-OLED (Quantum Dot OLED) o przekątnej 32-cali, rozdzielczości 3840 x 2160 px (4K) oraz odświeżaniu wynoszącym 240 Hz. Czas reakcji to zaledwie 0.03 ms, a jasność szczytowa plasuje się na poziomie 1000 nitów. Taka konfiguracja z pewnością zrobi dobry użytek z obsługiwanego standardu HDR10. Otrzymamy także wsparcie dla technologii NVIDIA G-SYNC. Z tyłu obudowy znajdziemy złącza HDMI 2.1 oraz DisplayPort 1.4 (DSC). Kwestie chłodzenia również zostały dobrze przemyślane, ponieważ na płycie głównej umieszczono specjalnie zaprojektowany radiator, z kolei za matrycą na całej powierzchni znajduje się cienka warstwa grafenu. Monitor może obsłużyć obraz z dwóch urządzeń, dzięki funkcji PIP. Nie zabraknie także złącza USB typu C z funkcją Power Delivery (90 W).

Spoglądając na konstrukcję, można przypuszczać, że całość będzie mogła skorzystać z funkcji pivot (90 stopni). Regulacja wysokości również powinna być możliwa. Drugim z braci jest model ASUS ROG Swift PG34WCDM. Jak sama nazwa wskazuje, tym razem mamy do czynienia z ekranem o przekątnej 34-cali, który dodatkowo jest zakrzywiony. Rozdzielczość wyświetlacza wynosi 3440 x 1440 px, z kolei jego maksymalna częstotliwość odświeżania to także 240 Hz. Czas reakcji ponownie równa się raptem 0.03 ms. Jasność szczytowa uległa jednak zmianie - jej wartość określono na 1300 nitów. Urządzenie skorzysta z dobrodziejstw AMD FreeSync Premium Pro. Oba omówione pokrótce modele zadebiutują w pierwszej połowie 2024 roku.

Pozostał ostatni, a zarazem największy z przedstawionych monitorów - ASUS ROG Swift OLED PG49WCD. W tym wypadku spotkamy się z ultraszeroką, 49-calową i zakrzywioną matrycą o maksymalnym odświeżaniu wynoszącym 144 Hz oraz czasie reakcji 0.03 ms. Nie podano natomiast rozdzielczości, ani też większej ilości szczegółów. Co najciekawsze, to właśnie ten produkt zadebiutuje jako pierwszy (początek czwartego kwartału 2023 roku) w cenie 1499 dolarów. Nowe propozycje ASUS-a robią wrażenie, choć zapewne równie wielkie zrobi ich cena na naszym rynku, kiedy zostanie już ujawniona.

Źródło: ASUS