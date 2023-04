Test ASUS ROG Swift PG42UQ - Ogromny monitor dla graczy z ekranem 4K OLED, odświeżaniem 138 Hz i obsługą HDR

Obecnie w dalszym ciągu na rynku monitorów królują propozycje wykorzystujące technologię LCD, czy to w postaci matryc IPS, VA czy nawet czasami jeszcze TN. Producenci idą coraz mocniej w wysoką częstotliwość obrazu połączoną z wysoką rozdzielczością. Coraz częściej widzimy panele Quad HD czy 4K, o ultrapanoramicznych propozycjach nie wspominając. Coraz częściej w propozycjach z wysokiej półki cenowej znajdziemy również ekrany LCD z podświetleniem typu Mini LED. Tymczasem pomału na salony wchodzą również monitory OLED - niektórzy producenci ogłosili plany co do 27-calowego ekranu OLED o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli, ale w sprzedaży znajdziemy również większe propozycje. Dzisiaj skupimy się na jednym z takich rozwiązań. ASUS ROG Swift PG42UQ - bo o nim mowa - powinien sprostać wymaganiom nawet najbardziej wybrednym użytkownikom.

Autor: Damian Marusiak

ASUS ROG Swift PG42UQ to jeden obok dwóch względnie nowych propozycji tajwańskiego producenta. W sprzedaży znajdziemy bowiem również model ROG Swift PG48UQ, który oferuje dokładnie 47,5" panel OLED produkcji LG Display. W przypadku testowanego dzisiaj monitora do dyspozycji oddano z kolei 41,5" ekran samoemisyjny, także produkcji LG. Jako że mamy do czynienia z OLED-em, możemy liczyć na doskonałe kolory, ekstremalnie niski czas reakcji oraz (teoretycznie) bardzo dobrą prezentację treści HDR. Monitor oferuje również całkiem konkretny zestaw audio, na który składają się dwa głośniki wysokotonowe o mocy po 10 W każdy oraz dodatkowy głośnik niskotonowy o mocy 15 W, który umieszczono z tyłu monitora. Najniższa obecnie cena ASUS ROG Swift PG42UQ to 7399 złotych, więc mowa o propozycji z wysokiej półki, tym bardziej że konkurencyjne rozwiązania oparte o tę samą matrycę są zauważalnie tańsze.

Monitor ASUS ROG Swift PG42UQ to blisko 42-calowy monitor dla graczy z matrycą 4K OLED, odświeżaniem do 138 Hz, świetnym HDR-em oraz z ekstremalnie niskim czasem reakcji piksela.

Ekrany OLED produkowane przez LG Display to tzw. WRGB OLED, gdzie pomiędzy czerwoną, zieloną oraz niebieską diodę umieszcza się dodatkową, białą diodę. Matryca oferuje rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli i domyślną częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz. Oprogramowanie monitora ASUS ROG Swift PG42UQ pozwala jednak na błyskawiczne OC do maksymalnie 138 Hz. Takie parametry będą dostępne dla użytkownika zarówno po kablu DisplayPort jak również HDMI. Jako że mamy do czynienia z ekranem OLED, nie znajdziemy tutaj żadnych fikołków w postaci np. 8-bitowej głębi barw z dodatkiem FRC. Matryca od LG Display oferuje w pełni 10-bitową głębię barw, co przekłada się na prezentację ponad miliarda odcieni barw. Nie brakuje również obsługi podstawowego standardu HDR10. Ponadto OLED charakteryzuje się idealnym poziomem czerni oraz ekstremalnie wysokim kontrastem, wpływającym na niezwykłą wręcz plastyczność obrazu. Choć ekrany OLED zwykle mają błyszczącą powierzchnię, w przypadku ASUS ROG Swift PG42UQ wykorzystano matową powłokę, dzięki czemu w ekranie praktycznie nic się nie odbija.

Specyfikacja ASUS ROG Swift PG42UQ Przekątna 41,5" (16:9) Rozdzielczość 3840x2160 pikseli, Ultra HD Typ matrycy OLED Kąty widzenia 178°/178° Rodzaj powłoki Matowa Rozmiar plamki 0.2395 mm AMD FreeSync - NVIDIA G-SYNC G-SYNC Compatible Odświeżanie 120 Hz, 138 Hz (po OC) Czas reakcji 0.1 ms GtG Jasność 450 nitów Kontrast statyczny ∞:1 HDR HDR10 Pokrycie przestrzeni barw sRGB 100% Pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 98% Głębia barw 10-bit (1.07 mld) Złącza obrazu HDMI 2.1 (x2), HDMI 2.0 (x2), DP 1.4 HUB USB USB 3.2 (4x USB 3.2 typu A Gen.2) Głośniki 2x 10 W (tweetery) + 1x 15 W (woofer) Pivot Nie Inne Pilot zdalnego sterowania w zestawie Waga (z podstawą) 14,77 kg Rozstaw montażowy VESA 300 x 300 Cena 7399 złotych

W teście monitora ASUS ROG Swift PG42UQ, skupiamy się na kilku najważniejszych aspektach z punktu widzenia codziennego użytkowania. Przyjrzymy się więc dokładnie jakości wykonania oraz użytkowaniu menu OSD. Nie zabraknie kolorymetrycznej weryfikacji odwzorowania przestrzeni barw sRGB, Adobe RGB oraz DCI-P3 wraz ze wskazaniem błędów w przedstawieniu barw. Sprawdzimy również równomierność podświetlenia, luminancję w kilku scenariuszach oraz obecność backlight bleedingu. Nie zabraknie również omówienia kątów widzenia, input laga (opóźnienia matrycy), smużenia oraz poboru mocy.