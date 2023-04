ASUS ProArt Cinema PQ07 - 135-calowy ekran 4K HDR wykonany w technologii Micro LED

Dzisiaj w Las Vegas rozpoczyna się impreza NAB Show 2023, będąca szczytem globalnej branży medialnej, nadawczej oraz rozrywkowej. Wydarzenie potrwa do 19 kwietnia włącznie i spodziewamy się, że niektórzy producenci mogą wykorzystać pokaz do zaprezentowania swoich nowości, głównie na rynek profesjonalny. Jeszcze przed oficjalnym startem NAB Show 2023, ASUS potwierdził uczestnictwo oraz ujawnił kilka pierwszych informacji o pokazywanych tam urządzeniach. Wrażenie robi przede wszystkim ekran ProArt Cinema PQ07.

Podczas wydarzenia NAB 2023 w Las Vegas, firma ASUS zaprezentuje nowe monitory do zastosowań profesjonalnych. Największe wrażenie robi 135-calowy ekran ASUS ProArt Cinema PQ07, oparty na technologii Micro LED.

Niestety na chwilę obecną ujawniono tylko garść informacji o najnowszych ekranach i monitorach tajwańskiego producenta. Najciekawszy wydaje się ogromny, 135-calowy ASUS ProArt Cinema PQ07, który jest pierwszym ekranem firmy, w którym zdecydowano się na wykorzystanie technologii Micro LED (opracowuje ją m.in. Samsung). Dzięki wykorzystaniu malutkich, nieorganicznych diod LED, rozmiar plamki wynosi zaledwie 0.7815 mm (135-calowy ekran oferuje rozdzielczość 4K). Wiemy, że ASUS ProArt Cinema PQ07 będzie obsługiwał standard HDR10 (o Dolby Vision nic na razie nie wiemy), a luminancja w trybie HDR ma sięgać 2000 nitów. Urządzenie ma również pokrywać przestrzeń barw DCI-P3 w 95% (panel jest natomiast 10-bitowy). Wielkoekranowy model firmy ASUS może być wykorzystywany np. do kina domowego, różnorodnych transmisji czy produkcji wirtualnych. Z kolei użycie technologii Micro LED ma pozwolić na ogromną skalowalność do różnych rozmiarów i współczynników proporcji.

Drugi sprzęt to monitor ASUS ProArt Display PA24US, pierwszy w ofercie producenta z łącznością 12G-SDI, które umożliwia transmisję sygnału 4K w 60 FPS na maksymalną odległość 40 metrów. Monitor oferuje 23,6" ekran IPS o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli, a także posiada wbudowany kalibrator ułatwiający dostosowanie wszystkich parametrów obrazu do wzorca. Dodatkowo ASUS podkreśla, że monitor jest już wstępnie skalibrowany w fabryce, dzięki czemu uśredniony błąd deltaE ma być niższy niż 1 punkt. Wykorzystana matryca pokrywa w 100% przestrzeń barw Rec.709 oraz sRGB, w 99% przestrzeń Adobe RGB oraz w ~95% przestrzeń DCI-P3. Nie brakuje również obsługi HDR - na liście wspieranych norm widnieje HDR10 oraz HLG. Maksymalna luminancja w trybie HDR sięga z kolei 600 nitów. Jeśli chodzi o łączność, to oprócz wspomnianego na początku interfejsu 12G-SGI, do dyspozycji oddano również jeden DisplayPort 1.4, dwa HDMI 2.0 oraz jeden USB typu C z możliwość przesyłania obrazu oraz ładowaniem innych urządzeń mocą do 80 W. Dodatkowo na pokładzie jest HUB z dwoma portami USB 3.2 typu A Gen.2. Monitor promowany będzie jako rozwiązanie do poglądu i odtwarzania w czasie rzeczywistym na planach.

Źródło: ASUS