Palit GeForce RTX 3050 StormX OC 6 GB - opublikowano pełną specyfikację budżetowej karty graficznej

NVIDIA już wkrótce wypuści na rynek nowy wariant GeForce RTX 3050. Karta graficzna będzie cechowała się mocno okrojoną specyfikacją. Jej szczegóły poznaliśmy za sprawą publikacji jednego ze sklepów internetowych. Nowa propozycja pojawi się na rynku zapewne bez specjalnego rozgłosu, ponieważ zaoferuje mniej VRAM, niż dostępny do tej pory bazowy wariant tego układu. Karta ma szansę sprawdzić się tylko jako rezerwowe GPU.

Na stronie rosyjskiego sklepu internetowego opublikowano specyfikację karty graficznej Palit GeForce RTX 3050 StormX OC 6 GB. Chiński producent wprowadzi także do sprzedaży model z pasywnym chłodzeniem.

Zwykła wersja GeForce RTX 3050 nie należy oczywiście do nowych konstrukcji. Układ zadebiutował w styczniu 2022 roku, zatem od jego premiery minęły już dwa lata. Za sprawą publikacji jednego z rosyjskich sklepów internetowych poznaliśmy dokładną specyfikację GeForce RTX 3050 StormX OC 6 GB. Jeśli podane informacje potwierdzą się, to można będzie mówić o pewnym zaskoczeniu, bo wcześniejsze przecieki wskazywały, że otrzymamy sporo gorszy układ. Nowy wariant otrzyma mniejszą ilość VRAM. Zwykły GeForce RTX 3050 posiada 8 GB, a omawiany GPU 6 GB. Można ponadto liczyć na 2560 rdzeni CUDA, czyli tyle samo, ile dostępne jest w standardowym modelu. Niższe będzie przypuszczalnie taktowanie bazowe. Ma ono wynieść zaledwie 1042 MHz, a taktowanie Boost 1777 MHz. Pamięć karty będzie bazowała na 96-bitowej szynie (standardowy model oferuje szynę 128-bitową). Niższe będzie też TDP, które wyniesie 115 W (w porównaniu do 130 W standardowego modelu). Oczywiście z racji, że nie są to oficjalne dane NVIDII, należy do zaprezentowanej specyfikacji podejść z dystansem. Wątpliwości może budzić zwłaszcza niskie taktowanie bazowe i bardzo duża różnica pomiędzy nim, a taktowaniem Boost.

Palit GeForce RTX 3050 StormX 6 GB NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB Układ graficzny GA106 lub GA107 GA106 Rdzenie CUDA 2560 2560 Jednostki Tensor 80 80 Jednostki RT 20 20 Jednostki ROP 32 32 Jednostki TMU 80 80 Taktowanie bazowe 1042 MHz 1552 MHz Taktowanie Boost 1777 MHz 1777 MHz Ilość pamięci 6 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Szyna pamięci 96-bit 128-bit Przepustowość 168 GB/s 224 GB/s Współczynnik TDP 115 W 130 W

Choć na stronie rosyjskiego sklepu opublikowana została oferta dotycząca tylko karty Palit GeForce RTX 3050 StormX OC 6 GB, to, jak donosi serwis VideoCardz, dostępny będzie też model niepodkręcony, a także Palit GeForce RTX 3050 KalmX 6GB z pasywnym chłodzeniem. Chińska firma wypuściła kilka lat temu kartę GeForce GTX 1650 o podobnej konstrukcji, ale od tamtej pory nie zaprezentowała nowych kart tego typu. Wydaje się, że chłodzenie pasywne w tym przypadku ma jak najbardziej sens, ale można poddawać w wątpliwość sens wypuszczania okrojonego GeForce RTX 3050. Układ nie nadaje się do nowszych gier. Może teoretycznie posłużyć jako sprzęt rezerwowy dla osób, które nie posiadają zintegrowanych GPU na procesorze. Premiera ma nastąpić w lutym bieżącego roku. Cena wyniesie prawdopodobnie około 180 dolarów, czyli mniej niż w przypadku modelu standardowego.

Źródło: VideoCardz, Tom's Hardware