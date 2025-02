NVIDIA GeForce RTX 3050 - mobilna wersja układu doczekała się desktopowego wydania low-profile

GeForce RTX 3050 to najwolniejszy przedstawiciel architektury NVIDIA Ampere. Specyfikacja układu jest różna w zależności od tego, czy przeznaczony jest do laptopów lub komputerów stacjonarnych, jednak wygląda na to, że niewiele stoi na przeszkodzie do stworzenia mobilnego RTX-a 3050 w desktopowej odsłonie. Pewna chińska firma wprowadziła na rynek właśnie takie cacko, które wyróżnia się kompaktową konstrukcją typu low-profile.

Nietypowy GeForce, o którym mowa pojawił się do kupienia na chińskiej platformie JD.com w cenie 1999 juanów (278 USD). Zdjęcia sugerują, że karta nie ma sprecyzowanego producenta. Tylko na jednym obrazku w oczy rzuca się nazwa Junwel, jednak poszukiwanie wcześniejszych produktów tej firmy jest bezowocne. Bardzo ciekawie przedstawia się specyfikacja techniczna jednostki. Posiada 2048 jednostek CUDA i 8 GB pamięci GDDR6 12 Gbps (128-bit), rozpędza się do 1,5 GHz, a TDP wynosi zaledwie 65 W, co oznacza, że wystarczy jej zasilanie z gniazda PCIe.

Desktop GeForce RTX 3050 GeForce RTX 3050 LP Architektura Ampere Ampere Litografia 8 nm 8 nm Rdzeń GA106 GA107 (?) Rdzenie CUDA 2560 2048 Taktowanie bazowe 1,55 GHz 1,237 GHz Taktowanie Boost 1,78 GHz 1,5 GHz Pamięć 8 GB GDDR6 128-bit 8 GB GDDR6 128-bit TDP 130 W 65 W

Karta graficzna wydaje się być zmodyfikowaną wersją GeForce'a RTX 3050 Laptop z dodatkową pamięcią VRAM (mobilne warianty mają 4 lub 6 GB). Chociaż jest to konstrukcja niskoprofilowa, na wszystkich zdjęciach pokazano wspornik o pełnej wysokości. Na pokładzie znajdują się dwa porty wideo (1x DP, 1x HDMI), a wymiary całość to 168 x 68 x 17 mm. Specyfikacja sugeruje, że omawiany projekt może być dobrym wyborem do niezbyt wymagających gier e-sportowych lub komputerów przemysłowych wymagających zewnętrznej grafiki.

