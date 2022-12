NVIDIA GeForce RTX 3050 debiutuje w nowej wersji z rdzeniem GA107. Można liczyć na lepszą wydajność energetyczną

GeForce RTX 3050 to już niemal roczna karta graficzna ze średniego segmentu, która dotychczas występowała w dwóch wersjach. Pierwsza z nich oparta była na rdzeniu GA106 z 2560 jednostkami CUDA. Druga, OEM-owa wersja zadebiutowała dopiero po kilku miesiącach i cechowała się mniejszą liczbą jednostek CUDA oraz niższymi taktowaniami. Dziś wiemy już, że RTX 3050 może występować także w trzeciej wersji, która dostrzeżona została w ofercie firmy MSI.

Mowa tu o karcie graficznej MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X 8G OCV1, która wyróżnia się przede wszystkim niższym poborem energii. Jej TDP zostało oszacowanie na 115 W, podczas gdy pozostałe warianty RTX-a 3050 mają TDP na poziomie 130 W. Poza tym warto zwrócić uwagę 6-pinowe złącze zasilania (jak wiemy, dotychczas niezbędne było 8-pinowe). Taktowania układu zostały na tym samym poziomie co wcześniej. Nowy model posiada oznaczenie OCV1, podczas gdy dotychczasowy model Ventus to po prostu wersja OC.

GeForce RTX 3050 GeForce RTX 3050 OEM GeForce RTX 3050 (GA107) Architektura Ampere Ampere Ampere Litografia 8 nm 8 nm 8 nm Rdzeń GA106 GA106 GA107 Rdzenie CUDA 2560 2304 2560 Taktowanie bazowe 1,55 GHz 1,51 GHz 1,55 GHz (?) Taktowanie Boost 1,78 GHz 1,76 GHz 1,78 GHz (?) Pamięć 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Przepustowość 224 GB/s 224 GB/s 224 GB/s TDP 130 W 130 W 115 W

Choć nie widać tego w tabelce MSI, serwis VideoCardz podaje, że omawiany GeForce RTX 3050 posiada rdzeń GA107, który stosowany był do mobilnych wariantów tej karty graficznej. Otrzymał on 2560 jednostek CUDA, a to powinno oznaczać, że układ zaoferuje tę samą wydajność co wcześniejszy RTX 3050 i będzie przy tym pobierać nieco mniej prądu. Omawiany układ nie trafił jeszcze do sprzedaży i nie znalazł się (jeszcze) w ofertach innych producentów, jednak podejrzewamy, że lada dzień stanie się on popularny.

Źródło: VideoCardz, MSI