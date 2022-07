Nowa karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3050 OEM jest wolniejsza od zwykłej wersji RTX 3050. Konsumenci muszą być czujni...

NVIDIA wydała dwie wersje karty graficznej GeForce RTX 3050. Jedna bazuje na rdzeniu GA107, natomiast druga, rzadziej spotykana opiera się na mocno przyciętym układzie GA106. Finalnie spisują się właściwie identycznie, jednak problem w tym, że producent po cichu zaprojektował kolejną wersję GeForce'a RTX 3050 przeznaczoną do gotowych komputerów. Mimo tej samej nazwy oferuje ona wolniejsze osiągi. O jakich wartościach mówimy?

Sytuacja ta tylko pokazuje, do czego zdolni są producenci elektroniki chcący pozbyć się zaległych chipów. Sprzedawanie wolniejszego układu z tą samą nazwą jest wyjątkowo nieetyczne i stanowi pułapkę na nieświadomych konsumentów.

W Chinach pojawiła się właśnie nowa karta graficzna GeForce RTX 3050 OEM, która bazuje na rdzeniu GA106 z zaledwie 2304 jednostkami CUDA. Warto przypomnieć, że zwykła wersja tego układu wyposażona jest w 2560 takich jednostek. Co więcej, nowy model, który można już znaleźć w niektórych "gotowcach" pracuje z nieco wolniejszymi taktowaniami - startuje od 1,51 GHz, a rozpędza się tylko do 1,76 GHz. Można się więc spodziewać, że RTX 3050 OEM będzie ok. 5 - 10% wolniejszy od standardowego RTX-a 3050.

GeForce RTX 3050 Nowy GeForce RTX 3050 OEM Architektura Ampere Ampere Litografia 8 nm 8 nm Rdzeń GA107 GA106 Rdzenie CUDA 2560 2304 Taktowanie bazowe 1,55 GHz 1,51 GHz Taktowanie Boost 1,78 GHz 1,76 GHz Pamięć 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Przepustowość 224 GB/s 224 GB/s TDP 115 W 130 W

Na całe szczęście reszta specyfikacji nowego Ampere'a została nienaruszona, dzięki czemu na pokładzie pozostało m.in. 8 GB pamięci GDDR6 o przepustowości 224 GB/s. Całość pobiera tyle samo energii co zwykły model oparty na GA106 (TDP 130 W) i posiada jedno 8-pinowe złącze zasilania. Póki co opisywany model został dostrzeżony jedynie w Chinach i raczej nie trafi do naszej części świata, jednak sytuacja ta tylko pokazuje, do czego zdolni są producenci elektroniki chcący pozbyć się zaległych chipów. Sprzedawanie wolniejszego układu z tą samą nazwą jest wyjątkowo nieetyczne i stanowi pułapkę na nieświadomych konsumentów. Warto więc dokładnie sprawdzać specyfikację komponentów przed zakupem.

Źródło: WCCFTech, ITHome