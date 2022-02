NVIDIA GeForce RTX 3050 - producent szykuje drugą wersję karty, tym razem z innym rdzeniem i niższym poborem energii

Niedawno zadebiutowała karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3050. Propozycja, choć z niskiej półki wydajnościowej (tzw. low-end), oferowany jest w wysokich cenach, przez co dla wielu graczy nie jest zbyt interesującą propozycją, nawet biorąc pod uwagę nieporównywalnie wyższe ceny wydajniejszych kart. Model wprowadzony przez NVIDIĘ do oferty korzysta z rdzenia Ampere GA106, a więc tego samego co GeForce RTX 3060. Oczywiście jest odpowiednio przycięty, by zaoferować odpowiednio niższą wydajność oraz niższy pobór energii. Pewnym zaskoczeniem była obecność 8 GB pamięci - nie wszyscy bowiem byli przekonani, czy NVIDIA zechce dać tyle pamięci co np. w GeForce RTX 3070. Wygląda na to, że wkrótce doczekamy się... drugiej wersji karty, na zupełnie innym rdzeniu graficznym.

Według najnowszych informacji, NVIDIA planuje wypuścić drugą wersję układu graficznego GeForce RTX 3050, tym razem z rdzeniem GA107.

W sieci pojawiły się informacje, według których NVIDIA planuje wydać nową wersję karty GeForce RTX 3050, tym razem z rdzeniem GA107. Dotychczas układ ten pojawił się wyłącznie w laptopach w postaci GeForce RTX 3050 Laptop GPU oraz GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU. Sama specyfikacja układu będzie taka sama jak dotychczas - nadal otrzymamy 2560 rdzeni CUDA FP32, po 80 rdzeni Tensor oraz jednostek TMU oraz 20 rdzeni RT 2. generacji. Niezmienna będzie także pamięć - to nadal będzie 8 GB GDDR6 na 128-bitowej szynie pamięci. Jest jednak jedna rzecz, która ulegnie zmianie w specyfikacji karty.

GeForce RTX 3050 #1 GeForce RTX 3050 #2 GeForce RTX 3060 Architektura Ampere Ampere Ampere Litografia 8 nm 8 nm 8 nm Rdzeń GA107 GA106 GA106 Bloki SM 20 20 28 Rdzenie CUDA FP32 2560 2560 3584 Rdzenie RT 20 20 28 Rdzenie Tensor 80 80 112 Jednostki TMU 80 80 112 Pamięć 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 12 GB GDDR6 Przepustowość 224 GB/s 224 GB/s 360 GB/s TDP 115 W 130 W 170 W

Wykorzystanie rdzenia GA107 wpłynie na obniżenie współczynnika TDP. Zamiast 130 W, jak w obecnym modelu, parametr ten będzie obniżony do 115 W. Wszak mniejszy rdzeń GA107 jest bardziej energooszczędny, co pozwoli na zmniejszenie poboru energii, przy zachowaniu porównywalnej wydajności. Igor's Lab podaje także, że wykorzystanie innego rdzenia nie wpłynie w żaden sposób na obecne niereferencyjne projekty PCB i układów chłodzenia. Wystarczy, że partnerzy AiB wykorzystają nowy rdzeń i zaktualizują BIOS dla karty graficznej. Nie wiemy niestety kiedy nowe warianty GeForce RTX 3050 pojawią się w sprzedaży, ani czy będą w jakikolwiek sposób rozróżniane np. na opakowaniach kart.



Rdzeń Ampere GA107 jest mniejszy i bardziej energooszczędny od GA106, nawet obciętego.

Źródło: Igor's Lab