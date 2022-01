Test karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3050 - Wydajność, cena, możliwości podkręcania. Co potrafi najtańsze Ampere?

Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3050, czyli najsłabsza wersja Ampere, kazała na siebie czekać wyjątkowo długo. Wprawdzie układ wcześniej zadebiutował w laptopach, aczkolwiek obydwa kawałki krzemu zasadniczo różnią się specyfikacją - wersja desktopowa powinna być wyraźnie wydajniejsza. Mówimy tutaj również o pełnoprawnym członku rodziny RTX, posiadającym dodatkowe jednostki obliczeniowe dedykowane śledzeniu promieni i DLSS. Wcześniej modele z końcówką xx50 takiej funkcjonalności nie oferowały, zatem NVIDIA ostatecznie zamknęła rozdział produkcji GTX-ów. Jeśli jesteście ciekawi, jak poradził sobie Gigabyte GeForce RTX 3050 Gaming OC, trafiliście pod właściwy adres.

Autor: Sebastian Oktaba

GeForce RTX 3000 to druga generacja kart graficznych NVIDII posiadających sprzętowe jednostki do akceleracji śledzenia promieni oraz głębokiego uczenia (przeznaczone głównie do DLSS), wykorzystująca architekturę Ampere. Względem poprzednika inżynierowie solidnie usprawnili klastry przetwarzania grafiki (GPC) m.in. zwiększając pojemność pamięci podręcznej, podwajając ilość jednostek cieniujących w blokach SM (Streaming Multiprocessors) przy równoczesnym zwiększeniu wydajności rdzeni RT i Tensor. Istotną zmianą jest również przejście na niższą litografię Samsunga, co umożliwiło poprawienie współczynnika efektywności energetycznej, zmniejszenie rozmiarów rdzenia i podniesienie taktowań. Topowe modele otrzymały pamięci GDDR6X o wysokiej częstotliwości oraz szerokich magistralach, których przepustowość dorównuje modułom HBM2. NVIDIA Ampere wprowadza także wianuszek ciekawych rozwiązań i technologii m.in. Reflex, RTX IO, Broadcast oraz złącze HDM 2.1 pozwalające wyświetlić obraz 8K HDR przy odświeżaniu 60 Hz. Więcej stricte technicznych informacji znajdziecie na kolejnej podstronie, poświęconej najważniejszym zmianom wprowadzonym w nowej architekturze.

GeForce RTX 3050 to najsłabsza odmiana Ampere, a jednocześnie pierwsza karta graficzna xx50 zawierająca rdzenie RT i Tensory. Zyskuje więc dopalacz dla śledzenia promieni i obsługę NVIDIA DLSS.

NVIDIA GeForce RTX 3050 zbudowano na układzie GA106-150-KA-A1, zawierającym 20 bloków SM (Streaming Multiprocessors) oraz wykonanym w dobrze znanej 8 nm litografii Samsunga. Oznacza to 2560 procesorów CUDA, 80 jednostek teksturujących plus 48 jednostek renderujących, doprawionych 20 jednostkami RT i 80 Tensorami. Poza tym, najmniejszy układ w rodzinie charakteryzuje się współczynnikiem TDP 130W oraz 1.5 MB pamięci Cache L2. Redukcje względem NVIDIA GeForce RTX 3060 nie pozostawiają złudzeń, że słabszych modeli Ampere raczej nie zobaczymy. Zmiany poczyniono również w podsystemie pamięci graficznej, bowiem NVIDIA GeForce RTX 3050 zostawiono 128-bitową magistralę, podczas gdy starsze rodzeństwo wykorzystywało 192-bitową szynę. W momencie premiery dostępna będzie tylko wersja 8 GB GDDR6, wariant 4 GB oficjalnie nie występuje w dokumentach producenta. Warto zauważyć, że NVIDIA GeForce RTX 3050 obcięto także interfejs komunikacyjny do PCI-Express 4.0 x8, niemniej nawet po przejściu na PCI-Express 3.0 x8 powinien on zapewniać odpowiednią przepustowość.

RTX 3050 RTX 2060 GTX 1660 SUPER RX 6500 XT Architektura Ampere Turing Turing RDNA 2 Układ graficzny GA106 TU106 TU116 NAVI 24 XT Litografia 8 nm 12 nm 12 nm 6 nm Rozmiar rdzenia 276 mm² 445 mm² 284 mm² 107 mm² Tranzystory 12 mld 11 mld 7 mld 5 mld Jednostki SP 2560 1920 1408 1024 Jednostki TMU 80 120 88 64 Jednostki ROP 48 48 48 32 Jednostki RT 20 30 - 16 Jednostki Tensor 80 240 - - Taktowanie bazowe 1552 MHz 1365 MHz 1530 MHz 2310 MHz Taktowanie boost 1777 MHz 1680 MHz 1785 MHz 2815 MHz Taktowanie pamięci 14000 MHz 14000 MHz 14000 MHz 18000 MHz Ilość pamięci 8 GB 6 GB 6 GB 4 GB Typ pamięci GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6 Szyna pamięci 128-bit 192-bit 192-bit 64-bit Przepustowość 224 GB/s 336 GB/s 336 GB/s 144 GB/s Interfejs PCI-E 4.0 x8 PCI-E 3.0 x16 PCI-E 3.0 x16 PCI-E 4.0 x4 Współczynnik TGP 130 W 160 W 125 W 107 W Cena startowa 249 USD 349 USD 229 USD 199 USD Data premiery Styczeń 2022 Styczeń 2019 Październik 2019 Styczeń 2022

Bazowe taktowanie rdzenia w NVIDIA GeForce RTX 3050 wynosi 1552 MHz, wzrastając do minimum 1777 MHz (GPU Boost), aczkolwiek w rzeczywistości powinno być zdecydowanie wyższe. Pamięci GDDR6 na 128-bitowej magistrali pracują ze standardową częstotliwością 14000 MHz, przekuwaną w przepustowość rzędu 224 GB/s. Szacowana wydajność NVIDIA GeForce RTX 3050 powinna być zbliżona do GeForce GTX 1660 Super, jednak dzięki obecności dodatkowych jednostek zyskujemy obsługę NVIDIA DLSS i wydajniejszy ray tracing. Sugerowana cena NVIDIA GeForce RTX 3050 wynosi 249 dolarów, ponownie będąc zbliżoną do NVIDIA GeForce GTX 1660 Super, jednak pamiętajmy kiedy debiutował wykastrowany Turing (październik 2019). Poza tym, zważywszy na aktualną sytuację rynkową, gdzie kilkuletnie modele kosztują 100% więcej niż powinny, byłbym zaskoczony widokiem sugerowanych 1359 złotych. Sprzedaż sklepowa startuje jutro (27 stycznia), więc póki co skupmy się na sprawdzeniu czystej wydajności.