Sklepy wysyłają przedpremierowo autorskie modele GeForce RTX 3050 do klientów. Ceny przyprawiają jednak o zawrót głowy

Oficjalne testy nowej karty graficznej od NVIDII w postaci modelu GeForce RTX 3050 są już za nami. Jest to najsłabszy i najtańszy przedstawiciel rodziny Ampere, który mimo wszystko kusi obsługą raytracingu i DLSS oraz ma teoretycznie zapewnić dobrą zabawę w najnowszych tytułach AAA i rozdzielczości Full HD. A jak to wygląda w praktyce? Tego przekonać możecie się w naszej innej publikacji. Tutaj skupimy się na fakcie, że pierwsze autorskie modele omawianej karty graficznej trafiły już do klientów. Mimo iż sklepowy debiut zaplanowany jest dopiero na jutro, na godziny popołudniowe. Jednak zgodnie z podejrzewaniami wszystkich sklepowe ceny mają niewiele wspólnego z tymi sugerowanymi przez Zielonych.

Sugerowana cena karty GeForce RTX 3050 to 279 euro (ok. 1279 złotych), ale sporo sklepów sprzedawać będzie ją nawet za 500 euro (ok. 2295 złotych).

To właśnie dzisiaj schodziło embargo na recenzje najnowszej karty graficznej od Zielonych, czyli modelu NVIDIA GeForce RTX 3050, ale dopiero jutro nastąpi jej debiut w sklepach. Wszystko po to, by każdy konsument miał czas na zapoznanie się z wydajnością na podstawie pomiarów wykonanych przez jego ulubioną, sprawdzoną redakcję lub youtubera. Obszernych testów nie zabrakło również na PurePC. Wygląda jednak na to, że kolejny raz sklepy pogubiły się w wytycznych związanych z premierami i pierwsi szczęśliwcy posiadają już w swoich komputerach autorskie modele GeForce RTX 3050. Jednym z nich jest użytkownik Reddita o pseudonimie "ArtisticCandle", który pochwalił się swoją kartą graficzną od firmy GIGABYTE.

Oczywiście sama karta na niewiele się zda bez oficjalnych sterowników od NVIDII, a tych od dawna próżno szukać w pudełku od karty graficznej. Dlatego też układ wykrywany jest przez program GPU-Z jako "Microsoft Basic Display Adapter", a jego wydajność w grach i programach drastycznie ograniczona aż do jutra. ArtisticCandle nie chciał zdradzić w jakim sklepie udało mu się kupić omawianą kartę graficzną, ale powiedział, że zapłacił za nią 500 euro (ok. 2295 złotych). To zdecydowanie więcej niż cena sugerowana przez Zielonych, która wynosi 279 euro (ok. 1279 złotych). Pokrywa się to jednak z wcześniejszymi informacjami i tym co wiemy od dużych europejskich sklepów. Powód? Jak zwykle wymienia się niską dostępność i górników kryptowalut.

Źródło: VideoCardz, ArtisticCandle@Reddit,