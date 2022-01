Ceny kart graficznych od AMD oraz NVIDII zaczynają wreszcie spadać. Nadal jednak daleko im do wartości sugerowanych

Każdy kto myślał o zakupie nowej karty graficznej w ostatnich kilku(nastu) miesiącach z pewnością łapał się za głowę widząc ich ceny w sklepach. Bez różnicy, w który segment wydajności celował i czy marzyła mu się najnowsza, czy nieco starsza generacja. Zarówno karty od AMD, jak i NVIDII są od dawna pieruńsko drogie. Wszystko z powodu szaleństwa na kopanie kryptowalut, pandemii COVID-19, sytuacji na rynku półprzewodników, drogiego transportu morskiego oraz większych i mniejszych spekulantów. Co prawda pierwsza jaskółka wiosny nie czyni, ale od początku roku widać pewien trend. Seria GeForce RTX 3000 oraz Radeon RX 6000 zaczęły wreszcie zauważalnie tanieć, acz nadal nie ma mowy o cenach MSRP.

Rodzina NVIDIA GeForce RTX 3000 kosztuje 177% cen sugerowanych przez producenta, zaś seria AMD Radeon RX 6000 to już "tylko" 167% MSRP.

Cena jednej z najpopularniejszych kryptowalut wśród górników - Ethereum (ETH) - traci od miesiąca regularnie na wartości. Jeszcze 24 grudnia 2021 roku mowa było o nawet 4095 dolarach za sztukę, a obecnie, 24 stycznia 2022 roku, to już tylko 2209 dolarów. Dodając do tego coraz wyższą cenę za prąd sporo kopaczy traci zainteresowanie rynkiem, który staje się mniej i mniej opłacalny. Tym samym poprawia się dostępność kart graficznych w sklepach, a ich ceny maleją. Mowa zarówno o układach NVIDIA GeForce RTX 3000, jak i konkurencyjnych Radeonach RX 6000.

3DCenter zaktualizowało swój raport dotyczący sytuacji na rynku kart graficznych, który oparty jest na danych z ośmiu największych niemieckich sklepów komputerowych. Mowa o Geizhals, Alternate, Caseking, Computeruniverse, Hadwarecamp24, Mindfactory, ProShop i Notebooksbilliger. Daje to dobry pogląd na sytuację w Europie, bowiem sporo z tych sklepów realizuje zamówienia również od konsumentów z innych krajów. Ceny kart graficznych od Zielonych od grudnia 2021 roku spadły z 187% do 177% MSRP, a jeszcze lepiej wygląda to w przypadku rozwiązań od Czerwonych - z 183% do 167%. To wartości nadal dalekie od sugerowanych przez producentów, ale jeśli ten trend by się utrzymał to za nieco ponad pół roku powinniśmy wrócić już do normalności. Nie pozostaje nic innego jak uzbroić się w cierpliwość.

Źródło: 3DCenter