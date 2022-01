AMD wskrzesza kartę graficzną Radeon RX 550? Układ pojawił się ponownie w autorskiej wersji w Azji z ceną wyższą niż na premierę

Premiera karty graficznej AMD Radeon RX 6500 XT już za nami, a konkurencyjny NVIDIA GeForce RTX 3050 lada moment zadebiutuje w sprzedaży. Są to najsłabsi i najtańsi przedstawiciele obecnych generacji od Czerwonych i Zielonych, ale mimo wszystko ich ceny w sklepach i na portalach aukcyjnych nadal pozostawiają wiele do życzenia. Sporo osób sięga więc po laptopy lub przesiada na konsole. A co gdyby dało się taniej? Wystarczy... sięgnąć po poprzednie generacje! W Azji pojawił się w sprzedaży znowu układ, który pierwotnie miał premierę w 2017 roku i należy do rodziny AMD Polaris. Mowa o Radeonie RX 550 w wersji niskoprofilowej i jednoslotowej. Jednak czy ta karta graficzna nadal ma sens w 2022 roku?

Kartę graficzną Kuroutoshikou Radeon RX 550 wyceniono na 17 600 jenów, czyli około 625 złotych. Dostępna jest wyłącznie w wersji z 4 GB VRAM.

Japoński serwis Hermitage Akihabara namierzył w sklepach ciekawą kartę graficzną - jest to 玄人志向 (kuroutoshikou; expert oriented) Radeon RX 550. Tak, dobrze czytacie - mowa o rodzinie Polaris z 2017 roku. Mamy więc tutaj do czynienia z rdzeniem Lexa w 14 nm, który dysponuje 512 jednostkami cieniującymi; 32 teksturującymi oraz 16 renderującymi. Całość doprawiono 4 GB pamięci VRAM typu GDDR5 na 128-bitowej szynie danych. Taktowania są jak w układzie referencyjnym i wynoszą 1100 MHz bazowo i 1183 MHz w trybie boost na GPU oraz 7000 MHz w przypadku pamięci. Jest to konstrukcja niskoprofilowa i jednoslotowa, a jej wymiary to 167 x 68 x 16 milimetrów. Na zdjęciach widać pełnowymiarowy śledź PCIe, ale mniejszy jest w pudełku.

Użytkownik ma do dyspozycji zaledwie dwa złącza wideo - po jednym HDMI i jednym DVI-D, zabrakło niestety nowocześniejszego DisplayPort. A jak wygląda wydajność? Patrząc na wyniki z testu Geekbench Vulkan karta graficzna Radeon RX 550 notuje około 15 900 punktów. Jest to zdecydowanie lepiej niż konkurencyjny GeForce GT 1030 z 10 200 punktami, ale tylko minimalnie lepiej niż w przypadku nowoczesnych układów zintegrowanych. AMD Vega 11 potrafi osiągać w końcu około 14 900 punktów, zaś Intel Iris Xe Max około 14 750 punktów. Jeśli chodzi o cenę to kartę graficzną Kuroutoshikou Radeon RX 550 wyceniono na 17 600 jenów, czyli równowartość około 625 złotych. Pojawia się pytanie czy AMD faktycznie planuje wskrzeszenie Polarisa i autorskie RX 550 ponownie zadebiutują w europejskich sklepach, czy może tylko ktoś odnalazł zapomniany magazyn lub kontener? W drugim przypadku pojawiły by się prawdopodobnie również przestarzałe już w 2020 roku modele z 2 GB pamięci VRAM, a tutaj mowa jednak o 4 GB.

