NVIDIA GeForce GT 1010 - Karta pojawiła się ponownie, tym razem poznaliśmy jej wydajność. Jest równie niska jak numeracja modelu

Kryptowalutowe szaleństwo, pandemia COVID-19 i sytuacja na rynku półprzewodników sprawiła, że dostępność kart graficznych jest niewielka, a ich ceny wysokie. Mowa zarówno o najnowszych konstrukcjach ze sklepu, jak i starszych na rynku wtórnym; niskim, średnim oraz wysokim segmencie wydajności. Tym samym sporo osób rezygnuje z komputera stacjonarnego na rzecz konsoli lub laptopa. Co jednak jeśli potrzebujecie zwykłego blaszaka, a dotychczasowe GPU odmówiło posłuszeństwa? Z pomocą przychodzą najbardziej podstawowe układy pokroju NVIDIA GeForce GT 1030. A wygląda na to, że nadciąga jeszcze wolniejszy model w postaci GeForce GT 1010, który przetestowany został w Geekbench.

Karta graficzna NVIDIA GeForce GT 1010 oferuje wydajność o około 34% niższą od dostępnego już w sprzedaży i tak słabego modelu NVIDIA GeForce GT 1030.

Doniesienia o karcie graficznej NVIDIA GeForce GT 1010 pojawiły się pierwszy raz w styczniu ubiegłego roku - wzmianka znaleziona została na liście ze sterownikami na oficjalnej stronie producenta. Od tego czasu jednak układ nie pojawił się na stronach partnerów, w sklepach czy gotowych zestawach komputerowych. Dostępne były tylko czyste spekulacje. Dzisiaj jednak w bazie wyników programu Geekbench pojawił się nowy test wydajności na platformie składającej się z procesora Intel Core i9 12900K oraz płyty głównej ASUS ROG STRIX Z690-F Gaming WiFi.

Karta graficzna NVIDIA GeForce GT 1010 osiągnęła 7730 punktów w teście CUDA, 7667 punktów w teście Vulkan i 7983 punktów w teście OpenCL. Dla porównania GeForce GT 1030 notuje tutaj kolejno 10 328, 10 178 i 10 699 punktów, czyli wyniki o około 34%; 33% i 34% lepsze. Nie powinno być to dla nikogo zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że korzystają one z tego samego rdzenia NVIDIA Pascal GP108. Model GeForce GT 1010 dysponuje przyciętym GPU oferującym 2/3 specyfikacji, czyli 256 jednostek SP i taktowaniem w trybie boost do 1468 MHz. Całość doprawiona jest 2 GB pamięci VRAM typu GDDR6 6 Gbps - dokładnie tak samo jak w dostępnym już w sklepach GeFore GT 1030. Innymi słowy nie będzie to demon wydajności, a raczej karta do pracy biurowej, internetu i ewentualnie prostych gier. O ile zobaczymy ją w końcu na rynku.

