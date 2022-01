Najnowsza karta graficzna od AMD lub NVIDII za niecałe 500 złotych? Tak, ale tylko w Japonii i o ile dopisze Ci szczęście

Chyba wszyscy czytelnicy PurePC doskonale zdają sobie sprawę jak wygląda obecna sytuacja na rynku kart graficznych. Ceny w sklepach i na portalach aukcyjnych są szalenie wysokie, a wybór dostępnych modeli nadal niewielki. Dotyczy to zarówno propozycji od AMD, jak i NVIDII; obecnej, jak i poprzednich generacji; niskiego, średniego oraz wysokiego segmentu cenowego. Powód? Kryptowalutowe szaleństwo, pandemia COVID-19, sytuacja na rynku półprzewodników oraz spekulanci. A co gdyby był sposób na zdobycie taniej karty graficznej? I to topowego GeForce RTX 3090 czy Radeona RX 6900 XT w cenie... poniżej 500 złotych? Jest to możliwe, a przynajmniej w Japonii! O ile tylko macie sporo szczęścia i nie boicie się ryzyka.

Granica między grami, a realnym życie się zaciera? Japoński Amazon oferuje pudełka-niespodzianki z różnymi kartami graficznymi w środku.

Japończycy uwielbiają automaty z piciem, jedzeniem oraz grami - stoją one niemal na każdej ulicy w dużym mieście, ale dostępne są również ogromne, wielopiętrowe salony gier. Nie mniejszą popularnością cieszą się również różne lootboxy, które znamy z gier, czyli pakunki w niskiej cenie, gdzie w środku jest szansa na dużo droższe przedmioty. Tym razem jeden z nich powiązany jest z komputerami i dostępny do kupienia online. Na japońskiej platformie Amazon pojawił "Mystery Box" z kartami graficznymi. W cenie 14 000 jenów, czyli równowartości około 490 złotych jest szansa na wygranie kart graficznych z serii NVIDIA GeForce RTX 3000 oraz AMD Radeon RX 6000, łącznie z jednymi z wyższych modeli jak RTX 3090 i RX 6900 XT. Oferta cieszyła się popularnością i jest już wyprzedana, na razie jednak brak ocen od kupujących.

Oczywiście jak w przypadku każdej loterii czy skrzynki z niespodzianką trzeba mieć sporo szczęścia. Zgodnie z zapewnieniami sprzedawcy serie GeForce RTX 3000 i Radeon RX 6000 to około 2% szansy na wygraną; GeForce RTX 2000 i Radeon RX 5000 to 4%; GeForce GTX 1000 i Radeon RX 500 to 8%; GeForce GTX 900 i Radeon RX 300 to 16%; a jeszcze starsze układy to 70%. Jednak przy obecnych cenach kart graficznych nawet generacje Pascal oraz Polaris wydają się dobrą nagrodą za nieco ponad 500 złotych. Rzeczywistość jest brutalna i prawdopodobnie jak w przypadku opisywanej w zeszłym roku maszyny z procesorami AMD Ryzen 5000 za 35 złotych większość chętnych skończy z prehistorycznymi kartami graficznymi, które posłużą co najwyżej za oryginalny przycisk do papieru. Ale kto wie, może trafi się jakaś ciekawa retro-perełka?

Źródło: Amazon