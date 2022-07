Laptopy z układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 3050 i RTX 3050 Ti mają otrzymać łatwe przejście na układy Ada AD106 i AD107

Za kilka miesięcy zadebiutują pierwsze karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000. Tradycyjnie, niedługo później pojawią się także mobilne odpowiedniki. W przypadku nadchodzącej architektury Ada, NVIDIA przygotuje łącznie pięć układów graficznych: AD102, AD103, AD104, AD106 oraz AD107. Wszystkie, oprócz AD102, pojawią się także w laptopach i wygląda na to, że w przypadku dwóch ostatnich rdzeni ich przeniesienie do obecnych konstrukcji będzie szybkie.

Użytkownik Twittera - @kopite7kimi - zdradził kolejne informacje na temat nadchodzących układów graficznych. Pierwsza wiadomość dotyczy notebooków, które obecnie oferują układ graficzny Ampere GA107. Mowa zatem o modelach z GeForce RTX 3050 Laptop GPU oraz GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU. Obecne konstrukcje laptopów z GA107 mają otrzymać łatwy upgrade do mocniejszej wersji GPU, korzystających z rdzeni AD106 (potencjalny GeForce RTX 4060 Laptop GPU) oraz AD107 (GeForce RTX 4050 / RTX 4050 Ti Laptop GPU). Łatwy transfer może być związany m.in. z podobną charakterystyką termiczną, kompatybilność pinów lub podobne rozmiary chipów graficznych. Można zatem oczekiwać, że wiele z obecnych notebooków przygotowanych pod GeForce RTX 3050 (Ti), w przyszłości zostanie zaktualizowanych o nowsze układy graficzne AD106/AD107.

Notebooks need them more. Every notebook using GA107 has the opportunity to smoothly upgrade to AD106 or AD107.