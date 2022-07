NVIDIA GeForce RTX 4090 w teście 3DMark Time Spy Extreme ma być szybszy o 82% względem GeForce RTX 3090

Według ostatnich doniesień, w tym roku mamy doczekać się premiery wyłącznie najmocniejszej karty graficznej od NVIDII, należącej do serii GeForce RTX 4000 i wykorzystującej architekturę Ada. Mowa oczywiście o topowym GeForce RTX 4090. Zapowiedzi nowej karty graficznej i przy okazji architektury, mamy doczekać się na przełomie 3 i 4 kwartału roku. Tymczasem w sieci pojawiły się informacje o wydajności karty w benchmarku 3DMark Time Spy Extreme.

Według nieoficjalnych informacji, karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4090 w teście 3DMark Time Spy Extreme uzyskała wynik na poziomie ponad 19000 punktów. To o 82% lepszy wynik od GeForce RTX 3090 i o 66% wyższy od obecnego flagowca w postaci GeForce RTX 3090 Ti.

Informację o wydajności karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4090 w teście 3DMark Time Spy Extreme opublikował @kopite7kimi. W wiadomości wspomniał, że wynik karty w tymże teście jest wyższy niż 19000 punktów. Dla przypomnienia, Time Spy Extreme jest bardziej wymagającą wersją Time Spy, która uruchamiana jest w rozdzielczości 4K. Wynik nowej karty GeForce ma być wyższy o około 82% względem GeForce RTX 3090 (uzyskuje on wyniki w granicach 10440 punktów) oraz o 66% lepszy w porównaniu do obecnego topu NVIDII w postaci GeForce RTX 3090 Ti (ok. 11400 punktów).

NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA GeForce RTX 4080 NVIDIA GeForce RTX 4070 Architektura Ada Ada Ada Układ graficzny AD102-300 AD103-300 AD104-275 Litografia TSMC N4 TSMC N4 TSMC N4 Bloki SM 128 80 56 Jednostki SP 16384 10240 7168 Taktowanie bazowe 2235 MHz ? ? Taktowanie GPU Boost 2520 MHz ? ? Maks. taktowanie >2750 MHz ? ? Przepustowość VRAM 21 Gbps 21 Gbps 18 Gbps Pamięć VRAM 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 10 GB GDDR6 Szyna pamięci 384-bit 256-bit 160-bit Współczynnik TGP 450 W 420 W 300 W

Porównując wszystkie wyniki mowa oczywiście wyłącznie o tzw. GPU Score (a nie ogólnym wyniku, w którym rolę odgrywa także procesor). Biorąc pod uwagę, że nowa karta graficzna NVIDII ma oferować (według dotychczasowych informacji), o 56% więcej procesorów FP32 względem GeForce RTX 3090 oraz o 52% więcej w porównaniu do GeForce RTX 3090 Ti, powyższe wyniki wskazują, że wyższe zegary (mówi się o 2520 MHz w trybie GPU Boost) oraz dalsze zmiany w architekturze będą miały równie ważny wpływ na finalną wydajność.

RTX 4090, TSE >19000 — kopite7kimi (@kopite7kimi) July 18, 2022

Źródło: Twitter @kopite7kimi