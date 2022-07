NVIDIA GeForce RTX 4090 ma być jedyną kartą nowej generacji, która zadebiutuje w tym roku. Układy AD103, AD104 i AD106 w 2023

NVIDIA obecnie przygotowuje się pomału do premiery nowej generacji kart graficznych GeForce RTX 4000, opartych na architekturze Ada. Początkowe informacje sugerowały premierę nowej architektury jeszcze w wakacje, jednak obecnie mówi się o późnej jesieni. W dużej mierze jest to związane z zalegającymi kartami GeForce RTX 3000, których NVIDIA oraz partnerzy chcą się wpierw pozbyć. Najnowsze doniesienia sugerują, że tegoroczna premiera może być bardziej okrojona niż dotychczas sądzono.

Według nieoficjalnych informacji, tylko najmocniejsza karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4090 zadebiutuje w tym roku. Na premierę układów AD103, AD104 oraz AD106 poczekamy do przyszłego roku.

Według użytkownika Twittera - @greymon55 - który dzieli się często zakulisowymi informacjami o procesorach i kartach graficznych, w tym roku powinniśmy oczekiwać premiery wyłącznie flagowej karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4090, opartej na układzie Ada AD102. Będzie to model korzystający z obciętej wersji rdzenia, gdzie na 144 bloki SM 128 będzie aktywnych. Przełoży się to również na 16 384 procesory CUDA FP32. Karta otrzyma również 24 GB pamięci. Według tych samych informacji, zapowiedź architektury Ada i układu AD102 odbędzie się we wrześniu, z kolei premiera sklepowa odbędzie się w październiku.

Co z pozostałymi modelami? Według gremon55, układy graficzne NVIDIA AD103 (GeForce RTX 4080), AD104 (GeForce RTX 4070) oraz AD106 (GeForce RTX 4060) zadebiutują w przyszłym roku. O ile ten ostatni nie jest żadnym zaskoczeniem, o tyle premiera AD103 oraz AD104 jest pewną niespodzianką. Być może pozbywanie się zapasów kart graficznych (wczoraj raptem informowaliśmy o nadchodzących cięciach w kwotach MSRP za niektóre karty Ampere) zajmie więcej czasu, co wpłynie finalnie na premierę większości kart nowej generacji.

NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA GeForce RTX 4080 NVIDIA GeForce RTX 4070 Architektura Ada Ada Ada Układ graficzny AD102-300 AD103-300 AD104-275 Litografia TSMC N4 TSMC N4 TSMC N4 Bloki SM 128 80 56 Jednostki SP 16384 10240 7168 Taktowanie bazowe 2235 MHz ? ? Taktowanie GPU Boost 2520 MHz ? ? Maks. taktowanie >2750 MHz ? ? Przepustowość VRAM 21 Gbps 21 Gbps 18 Gbps Pamięć VRAM 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 10 GB GDDR6 Szyna pamięci 384-bit 256-bit 160-bit Współczynnik TGP 450 W 420 W 300 W

Źródło: Twitter @greymon55