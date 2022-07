NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB, GeForce RTX 3080 Ti, GeForce RTX 3090 oraz RTX 3090 Ti mają się doczekać nowych cen MSRP

Wygląda na to, że w najbliższych miesiącach będziemy świadkami regularnych obniżek cen na karty graficzne. NVIDIA kilka dni temu ogłosiła nową akcję promocyjną, w której przy zakupie wybranych kart graficznych (od GeForce RTX 3080 w górę) otrzymamy zestaw gier od Bethesdy. Wygląda na to, że to dopiero początek bowiem Benchlife informuje o redukcji cen MSRP, którą NVIDIA ma rzekomo ogłosić oficjalnie jeszcze w tym tygodniu.

Według nieoficjalnych źródeł, NVIDIA przygotowuje się do ogłoszenia cięcia cen na karty graficzne GeForce RTX 3080 12 GB, GeForce RTX 3080 Ti, GeForce RTX 3090 oraz GeForce RTX 3090 Ti.

Na chińskiej witrynie Benchlife pojawiła się interesująca informacja na temat nadchodzących planów NVIDII, jeśli chodzi o topowe karty graficzne. Mowa o spadku oficjalnych cen MSRP, które ma być ogłoszone w przeciągu kilku dni (aczkolwiek dokładny termin nie jest jeszcze znany). Co ciekawe, w niektórych zagranicznych sieciach sklepowych (a nawet na oficjalnej stronie EVGA) już teraz pojawią się obniżki, które również mogą sugerować rychłe ogłoszenie NVIDII. Spadki mają dotyczyć czterech układów: GeForce RTX 3080 12 GB, GeForce RTX 3080 Ti, GeForce RTX 3090 oraz GeForce RTX 3090 Ti. Wszystkie te karty łapią się również na wspomnianą promocję z grami, więc trudno mówić tutaj o przypadku.

Jakie dokładnie zmiany mają zajść? W przypadku flagowej karty NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti, cena MSRP ma zostać obniżona z 1999 do 1499 dolarów (co ciekawe, pojedyncze spadki są widoczne nawet w Polsce - wczoraj przez kilka godzin Media Expert oferował MSI GeForce RTX 3090 Ti w cenie 6999 złotych), GeForce RTX 3090 ma mieć obniżkę z 1499 na 1299 dolarów, GeForce RTX 3080 Ti - z 1199 na 1099 dolarów, natomiast nowa cena za GeForce RTX 3080 12 GB ma wynieść 799 dolarów. Wygląda na to, że wkrótce rozpoczną się szeroko zakrojone akcje mające na celu pozbycie się nadmiarów stanów magazynowych, przynajmniej dla najmocniejszych kart. Nic dziwnego, wszak zbliża się pomału premiera nowej generacji kart GeForce RTX 4000, a początkowo zostaną pokazane właśnie te najmocniejsze modele.

