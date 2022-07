Planujesz zakup karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3000, gotowy PC lub laptop? Dostaniesz Ghostwire: Tokyo i DOOM Eternal

W ostatnich tygodniach jesteśmy świadkami postępujących obniżek cen na karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 3000. Mimo wszystko kart nadal pozostaje mnóstwo na magazynach, co z pewnością przełoży się na dalsze obniżki, tym bardziej że za kilka miesięcy odbędzie się premiera nowej generacji układów GPU. Najwidoczniej NVIDIA uznała, że najwyższa pora na nową akcję promocyjną. Tym razem możemy liczyć na solidny zestaw gier... o ile ich wcześniej nie kupiliśmy.

NVIDIA rusza z nową akcją promocyjną, w której do wybranych kart graficznych GeForce RTX 3000, gotowych zestawów PC z kartami lub notebooków, oferowane będą gry Ghostwire: Tokyo oraz DOOM Eternal wraz z fabularnymi dodatkami The Ancient Gods.

Od dzisiaj rozpoczyna się nowa akcja promocyjna "Staw czoła demonom", która realizowana jest przez NVIDIĘ we współpracy z firmą Bethesda Softworks. Przy zakupie kart graficznych GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3080 Ti, GeForce RTX 3090 oraz GeForce RTX 3090 Ti, kupujący otrzymają również gry Ghostwire: Tokyo oraz DOOM Eternal wraz z fabularnymi dodatkami The Ancient Gods Część 1 oraz 2. Akcja trwa od dzisiaj i trwa do 1 sierpnia tego roku.

O ile jednak zakup należy sfinalizować do pierwszego sierpnia, tak realizacja kodów (które otrzymamy po zakupie) będzie trwać do 1 września. Kupon promocyjny realizowany będzie za pośrednictwem aplikacji GeForce Experience. Oprócz wymienionych wyżej kart graficznych, w akcji promocyjnej biorą udział gotowe zestawy PC z wymienionymi kartami oraz notebooki wyposażone w mobilne układy GeForce RTX 3080 Laptop GPU oraz GeForce RTX 3080 Ti. Szczegółowy regulamin oraz warunki promocji znajdują się na dedykowanej stronie.

Źródło: NVIDIA