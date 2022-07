NVIDIA GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 oraz GeForce RTX 4070 z kolejnymi szczegółami dotyczącymi specyfikacji

Od dłuższego czasu pojawiają się informacje na temat specyfikacji kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000, które zadebiutują za kilka miesięcy. Początkowo parametry poszczególnych układów Ada były ze sobą mocno sprzeczne, jednak ostatnio zaczęły się pojawiać bardziej klarowane wiadomości, które potwierdzą m.in. fakt dużej różnicy w specyfikacji pomiędzy trzema topowymi modelami GeForce. Co tym razem pojawiło się wśród doniesień w sieci?

W sieci pojawiły się kolejne szczegóły dotyczące specyfikacji kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 oraz GeForce RTX 4070. Nowe doniesienia dotyczą przede wszystkim zegarów układu AD102.

Wygląda na to, że finalnie karta NVIDIA GeForce RTX 4080 otrzyma pamięci typu GDDR6X o efektywnej przepustowości 21 Gbps. Nic natomiast nie zmienia się w kontekście specyfikacji flagowej (przynajmniej na premierę) karty GeForce RTX 4090. Otrzyma ona rdzeń AD102 ze 128 aktywnymi blokami SM. @Kopite7kimi wskazuje teraz kolejne szczegóły tejże karty. Bazowe taktowanie rdzenia graficznego ma wynosić 2235 MHz, co byłoby wynikiem o 60% wyższym w porównaniu do GeForce RTX 3090 (2235 MHz vs 1395 MHz).

NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA GeForce RTX 4080 NVIDIA GeForce RTX 4070 Architektura Ada Ada Ada Układ graficzny AD102-300 AD103-300 AD104-275 Litografia TSMC N4 TSMC N4 TSMC N4 Bloki SM 128 80 56 Jednostki SP 16384 10240 7168 Taktowanie bazowe 2235 MHz ? ? Taktowanie GPU Boost 2520 MHz ? ? Maks. taktowanie >2750 MHz ? ? Przepustowość VRAM 21 Gbps 21 Gbps 18 Gbps Pamięć VRAM 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 10 GB GDDR6 Szyna pamięci 384-bit 256-bit 160-bit Współczynnik TGP 450 W 420 W 300 W

Zegar GPU Boost ma sięgać 2520 MHz (49% wzrost względem GeForce RTX 3090 - 2520 MHz vs 1695 MHz). Z kolei najwyższy, możliwy do osiągnięcia w stanie fabrycznym zegar ma osiągać poziom przynajmniej 2750 MHz (ok. 33% wyższe taktowanie względem RTX 3090 - 2750 MHz vs 2100 MHz). Kopite7kimi jest także przekonany, że TGP topowego modelu sięgnie 450 W, podczas gdy dla GeForce RTX 4080 oraz GeForce RTX 4070 będzie to odpowiednio 420 W oraz 300 W.

Źródło: Twitter @kopite7kimi