NVIDIA GeForce RTX 4060 może być bardziej prądożerny od GeForce RTX 3070. Premiera układów Ada możliwa jednak jesienią

Od dawna po sieci krążą plotki, jakoby nadchodzące karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000 miały być bardzo prądożerne. Sporo mówiliśmy już o flagowym modelu GeForce RTX 4090, którego TDP na wynosić aż 450 W, a ponadto zapowiada się na to, że to w późniejszym terminie światło dzienne ujrzy jeszcze potężniejszy układ GeForce RTX 4090 Ti z jeszcze wyższym poborem energii... Jeśli myśleliście, że wysokie wartości TDP będą dotyczyć wyłącznie jednostek z najwyższej półki, byliście w błędzie. Jak donosi @kopite7kimi, nawet teoretycznie średniopółkowe karty graficzne Ada mogą wymusić na wielu osobach zmianę zasilacza. Czy wraz z wysokim poborem energii możemy liczyć na równie wysoką wydajność?

GeForce RTX 3070 cechuje się TDP na poziomie 220 W, a więc musimy założyć, że TDP GeForce'a RTX 4060 może być zawarte w przedziale od 220 do 250 W. Premiera tego modelu powinna odbyć się dopiero podczas styczniowych targów CES 2023.

Jak twierdzi leakster, układ GeForce RTX 4060 ma pobierać więcej energii od GeForce'a RTX 3070. To byłaby niecodzienna sytuacja, ponieważ modele XX60 zazwyczaj przeznaczone są dla masowego odbiorcy, jednak faktem jest, że z biegiem czasu karty te są coraz droższe. Warto zaznaczyć, że wspomniany RTX 3070 bazujący na niepełnym rdzeniu GA104 cechuje się TDP na poziomie 220 W, a więc musimy założyć, że TDP RTX-a 4060 może być zawarte w przedziale od 220 do 250 W. To całkiem sporo, zwłaszcza, jeśli przyrównamy poprzedników - GeForce RTX 3060 ma TDP równe 170 W, a GeForce RTX 2060 - 160 W.

Mimo tego, że jeszcze kilka dni temu pisaliśmy o całkiem niedalekiej dacie premiery układów GeForce RTX 4000, to jednak najnowsza aktualizacja od serwisu WCCFTech nie spodoba się osobom mocno czekającym na nowe karty. Jeśli wierzyć najświeższym doniesieniom, debiut GeForce'a RTX 4090 został teraz zaplanowany na październik. Miesiąc później ma przyjść pora na GeForce'a RTX 4080, a dopiero w grudniu ma pojawić się model RTX 4070. Możliwe, że ma to związek z zapasami modeli RTX 3000, które zalegają u partnerów NVIDII, jednak nie ma co wyciągać pochopnych wniosków - jak widać, sytuacja jest dynamiczna. Na opisywanego w powyższym akapicie GeForce'a RTX 4060 poczekamy aż do początku 2023 roku. Prezentacja układu ma się odbyć podczas targów CES (5 - 8 stycznia 2023 roku).

GeForce RTX 4090 GeForce RTX 4080 GeForce RTX 4070 GPU AD102-300 AD103 AD104-400 PCB PG139-SKU330 PG139-SKU360 PG141-SKU341 Jednostki CUDA 16128 ? ? Pamięć VRAM 24 GB GDDR6X (24 Gbps) 16 GB GDDR6X (21 Gbps) 12 GB GDDR6/GDDR6X Magistrala 384-bit 256-bit 192-bit TDP 450 W ? ? Premiera Październik 2022 r. (?) Listopad 2022 r. (?) Grudzień 2022 r. (?)

Źródło: @kopite7kimi, WCCFTech