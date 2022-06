NVIDIA GeForce RTX 4090 - pierwsze spojrzenie na schemat płytki PCB dla AD102. Różnice względem GA102 są niewielkie

Według ostatnich informacji, już w sierpniu zadebiutuje nowa flagowa karta graficzna NVIDII. Model GeForce RTX 4090 oparty na rdzeniu AD102 (architektura Ada) właściwie nie kryje już przed nami tajemnic - spodziewamy się układu wyposażonego m.in. w 16128 jednostek CUDA i 24 GB pamięci GDDR6X. Mimo spodziewanego skoku wydajności, już teraz docierają do nas informacje, że sam projekt PCB nowej karty graficznej wcale nie będzie rewolucyjny. Ba, trudno nawet mówić o ewolucji, skoro całość bazuje na rozwiązaniach znanych z kart graficznych bazujących na GA102... Nowe światło na całą sprawę rzucił Igor Wallossek prowadzący serwis igor'sLAB, który udostępnił schemat płytki PCB dla rdzenia AD102.

Z wiadomych względów nie możemy jeszcze zobaczyć zdjęcia płytki PCB dla AD102 (a przynajmniej nie z tego źródła), jednak to, co widzimy poniżej powinno wystarczyć w zupełności. Warto zacząć od tego, że istnieją dwie wersje PCB dla flagowych procesorów graficznych NVIDII nowej generacji: są to PG139 i PG136. PG139 ma kształt litery V, podobnie jak modele RTX 3000 Founders Edition i powinien być używany do modeli Founders Edition i - tak jak RTX 3090 Ti - do wielu niereferencyjnych wariantów. PCB o numerze PG136 to z kolei prostsza, prostokątna konstrukcja (widoczna poniżej), która powinna być często wykorzystywana w przypadku tańszych odmian GeForce RTX 4090 czy RTX 4080.

Ze schematu możemy odczytać, że płytka PCB wyposażona jest cztery złącza wideo: jedno HDMI i trzy DisplayPort (nie wiemy, czy mowa o wersji 2.0). Obecny jest także port dla mostku NVLink, co potwierdza, że widzimy tu podstawę dla GeForce'a RTX 4090. Na pokładzie mamy też pojedyncze 16-pinowe złącze zasilania. Wg informacji Igora w nadchodzących tygodniach mają zostać osiągnięte kamienie miliowe w testach inżynieryjnych i projektowych. Masowa produkcja spodziewana jest w sierpniu i - bazując na wcześniejszych przeciekach - jeszcze w tym samym miesiącu pierwsze modele GeForce RTX 4090 powinny pojawić się na sklepowych półkach.

