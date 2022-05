NVIDIA GeForce RTX 4090, RTX 4080 i RTX 4070 - wiemy już, kiedy zadebiutują nowe karty graficzne. Wyciekły także kolejne szczegóły

Wszystkie znaki wskazują nam, że debiut kart graficznych nowej generacji wcale nie jest tak odległy, jak może się wydawać. W sieci pojawiło się już sporo plotek i przecieków dotyczących nadchodzących modeli, i to pomimo faktu, że niedawno AMD wypuściło odświeżone modele RDNA2, a NVIDIA przygotowuje się do debiutu niskobudżetowego GeForce'a GTX 1630. Jeśli wierzyć nieoficjalnym doniesieniom, pierwsze wydajne układy z nowej serii wydadzą Zieloni, a na pierwszy ogień ma pójść flagowa jednostka GeForce RTX 4090. Jak długo będziemy musieli na nią czekać? Najnowsze informacje przekazane przez serwis VideoCardz sugerują nam, że czołowy układ Ada zadebiutuje jeszcze latem.

Terminy premier nowych układów nie są jeszcze ostateczne - wpływ na decyzję producenta może mieć sytuacja partnerów NVIDII, którzy mają jeszcze zapasy kart graficznych GeForce RTX 3000.

NVIDIA GeForce RTX 4090 ma mieć premierę w sierpniu tego roku. Na pojawienie się kolejnych, nieco bardziej przystępnych jednostek będziemy musieli poczekać kolejne tygodnie. Według aktualnych ustaleń, GeForce RTX 4080 pojawi się we wrześniu, natomiast GeForce RTX 4070 zadebiutuje w październiku. Oficjalna zapowiedź tych kart graficznych odbędzie się podczas jednej, specjalnie zorganizowanej konferencji. Jednocześnie musimy mieć na uwadze, że w najbliższym czasie wspomniane terminy mogą się nieco pozmieniać - wpływ na ostateczną decyzję producenta może mieć sytuacja partnerów NVIDII, którzy mają jeszcze zapasy układów RTX 3000.

Dowiedzieliśmy się także czegoś nowego w kwestii specyfikacji czołowych jednostek. Jak wiemy, modele GeForce RTX 4090 i RTX 4080 będą bazować na różnych rdzeniach (kolejno AD102 i AD103). Wygląda jedna na to, że różnice między nimi nie będą znaczące - okazuje się, że oba układy będą bazować na płytce o oznaczeniu PG139, co powinno oznaczać również bardzo podobną konstrukcję obu kart. Z dostępnych informacji wynika, że w przypadku RTX-a 4090 nr SKU płyty to 330, a dla RTX-a 4080 - 360. Trudno jednak powiedzieć, co dokładnie zaoferują nowe modele. Liczymy, że najbliższe przecieki zdradzą coś więcej w tej sprawie.

GeForce RTX 4090 GeForce RTX 4080 GeForce RTX 4070 GPU AD102-300 AD103 AD104-400 PCB PG139-SKU330 PG139-SKU360 PG141-SKU341 Jednostki CUDA 16128 ? ? Pamięć VRAM 24 GB GDDR6X (24 Gbps) 16 GB GDDR6X (21 Gbps) 12 GB GDDR6/GDDR6X Magistrala 384-bit 256-bit 192-bit TDP 450 W ? ? Premiera Sierpień 2022 r. Wrzesień 2022 r. Październik 2022 r.

Źródło: VideoCardz