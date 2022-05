NVIDIA GeForce RTX 4000 - poznaliśmy nieoficjalną specyfikację kart GeForce RTX 4090, RTX 4080, RTX 4070 oraz RTX 4060

Małymi krokami zbliżamy się do premiery nowej generacji kart graficznych NVIDIA GeForce RTX z rodziny Ada. Według dotychczasowych informacji, pierwsze układy GeForce RTX 4000 zostaną ogłoszone w lipcu, a więc w samym środku tegorocznych wakacji. Tymczasem w sieci pojawiły się nieoficjalne szczegóły na temat specyfikacji kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080, GeForce RTX 4070 oraz GeForce RTX 4060. Wygląda na to, że największy wzrost w kontekście liczby jednostek zobaczymy w topowej karcie GeForce RTX 4090. W przeciwieństwie do architektury Ampere, gdzie GeForce RTX 3080 oraz GeForce RTX 3090 korzystały z tego samego rdzenia GA102, co miało wpływ na wydajność obu kart, tym razem dwie najmocniejsze karty może dzielić znacznie większy dystans.

Na chińskiej witrynie Bilibili pojawiła się nieoficjalna specyfikacja układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 4090, RTX 4080, RTX 4070 oraz RTX 4060.

Chińska strona Bilibili podała nieoficjalną specyfikację układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080, GeForce RTX 4070 oraz GeForce RTX 4060. Według tychże doniesień, topowa karta oparta zostanie na układzie graficznym AD102 ze 126 blokami SM oraz 16128 procesorami CUDA FP32 (o 53% więcej w porównaniu do GeForce RTX 3090). Nie zabraknie ponad 24 GB pamięci GDDR6X na 384-bitowej magistrali. GeForce RTX 4080 skorzysta z rdzenia AD103, zawierającego w sobie 84 bloki SM, 10752 procesory CUDA (o 23% więcej względem GeForce RTX 3080 w pierwotnej wersji) oraz 16 GB pamięci GDDR6X na 256-bitowej magistrali.

NVIDIA GeForce RTX 4070 oraz GeForce RTX 4060 mają z kolei wykorzystać odpowiednio 192-bitową oraz 128-bitową (w materiale pierwotnym z pewnością jest błąd, bowiem taka sama szyna pamięci dla 12 oraz 8 GB VRAM nie jest możliwa) magistralę pamięci. W przypadku GeForce RTX 4070 mamy otrzymać układ AD104 z 60 blokami SM oraz 7680 CUDA FP32 (25% wzrost względem RTX 3070), natomiast GeForce RTX 4060 wykorzysta układ AD106 z 36 SM oraz 4608 procesorami CUDA (28% wzrost liczby jednostek CUDA, ale i o 4 GB mniej pamięci w porównaniu do GeForce RTX 3060). Co ciekawe, źródło deklaruje, że tym razem wszystkie cztery karty skorzystają z kości typu GDDR6X.

Jak wygląda kwestia współczynnika TDP? Topowa karta GeForce RTX 4090 ma oferować TDP na poziomie 450 W (100 W więcej względem RTX 3090), z kolei GeForce RTX 4080 ma mieć TDP rzędu 350 W (30 W więcej w porównaniu do RTX 3080). NVIDIA GeForce RTX 4070 z wynikiem TDP 300 W (80 W więcej względem RTX 3070), natomiast ostatnia z kart - GeForce RTX 4060 - to już odpowiednio 200 W (30 W więcej w porównaniu do RTX 3060). Jak widać, jeśli informacje z chińskich źródeł się potwierdzą, wszystkie cztery karty będą miały wyższy pobór energii względem dotychczasowych modeli. Zobaczymy jak to się finalnie przełoży na wydajność oraz stosunek perf/wat.

