NVIDIA GeForce RTX 4000 - pierwsze karty graficzne Ada mogą pojawić się jeszcze przed końcem wakacji

Choć w ostatnich tygodniach jesteśmy świadkami regularnych spadków cen kart graficznych, zarówno NVIDII jak i AMD, wielu graczy czeka już na debiut kolejnej generacji (oby tym razem z lepszą dostępnością od momentu premiery). Swoje propozycje przedstawi zarówno NVIDIA (architektura Ada) jak również AMD (architektura RDNA 3). Sporo szczegółów na temat specyfikacji poszczególnych kart nadal jest owiana tajemnicą, jednak co jakiś czas do sieci przedostają się mniej lub bardziej wiarygodne doniesienia na temat tego, czego spodziewać się po kartach. Tym razem przychodzimy z dość interesującą informacją dotyczącą możliwego terminu ujawnienia pierwszych kart NVIDIA GeForce RTX 4000. Jeśli się potwierdzą, to nowa generacja zawita na rynek szybciej niż się spodziewaliśmy.

Według nieoficjalnych informacji, pierwsze karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000 zostaną zaprezentowane w okresie wakacyjnym. Dobrym miejscem na premierę wydają się być targi Gamescom, podobnie jak miało to miejsce przy debiucie architektury Turing (GeForce RTX 2000).

Według kopite7kimi, nowa architektura NVIDII zostanie zaprezentowana w trzecim kwartale roku. Choć podana informacja dotyczy "wczesnego trzeciego kwartału", nie bylibyśmy zaskoczeni, gdyby NVIDIA zdecydowała się na premierę np. w czasie trwania targów Gamescom. Na podobne rozwiązanie firma wpadła przy okazji prezentacji kart GeForce RTX 2000 (Turing). Znając dotychczasowe pokazy producenta, na początku ujawniono by przynajmniej trzy karty: GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 oraz GeForce RTX 4070.

Q3 early — kopite7kimi (@kopite7kimi) May 15, 2022

Kopite7kimi na bazie wszystkich dotychczasowych informacji przygotował także diagram blokowy, mający prezentować układ graficzny Ada AD102. Widać na nim 12 klastrów GPC, co stanowi dwukrotność tego co otrzymaliśmy w układzie TU102, o 70% więcej niż w GA102 oraz o 50% więcej w porównaniu do rdzeni GA100 (Ampere) oraz GH100 (Hopper). Jeśli dotychczasowe informacje się potwierdzą, to układ AD102 zaoferuje 192 KB pamięci cache L1 na każdy blok SM, co również byłoby wartością wyższą o 50% względem architektury Ampere. Co ciekawe, nowa architektura ma przynieść także dwukrotnie większą liczbę jednostek ROP - dotyczy to porównania układu AD102 do GA102, GA100 czy GH100. Pamięć cache L2 ma sięgać nawet 96 MB - 16 razy więcej w porównaniu do architektury Turing czy Ampere.

Źródło: Twitter @kopite7kimi