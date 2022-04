Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000 mają powstać przy użyciu litografii TSMC 4N. Przewaga nad AMD RDNA 3 już na starcie?

O kartach graficznych NVIDII z serii GeForce RTX 4000 robi się coraz głośniej. Mimo tego, że niedawno zadebiutował GeForce RTX 3090 Ti, to jednak wszystko wskazuje na to, że mianem najwydajniejszej konsumenckiej jednostki będzie się on cieszył ledwie parę miesięcy. Nowe układy z generacji Ada na pewno zapewnią nowy poziom wydajności, który zapewne będzie okupiony także nowym poziomem poboru energii, jednak entuzjaści mogą już zacierać ręce. Mimo niedawnych wiadomości, jakoby układy nie były kompatybilne z interfejsem PCIe 5.0, okazuje się, że w innych względach będą to bardzo nowoczesne jednostki. Dowodem na to będzie chociażby najnowszy proces technologiczny.

Rdzenie Ada powstaną w litografii dostosowanej specjalnie na potrzeby NVIDII. Można spodziewać się szeregu różnych optymalizacji, które pozwalają na lepszą wydajność energetyczną, wydajność czy nawet niewielki wzrost gęstości w porównaniu ze standardowym procesem TSMC 5 nm. Stąd oznaczenie TSMC 4N.

Jak podaje Moore Law is Dead, układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000 zostaną wyprodukowane przy użyciu litografii TSMC 4N. Gwoli jasności, nie jest to wcale proces 4 nm, jak sugeruje nazwa - gdyby tak było, mówilibyśmy o procesie TSMC N4. Rdzenie Ada w rzeczywistości powstaną w procesie 5 nm, aczkolwiek będzie on dostosowany specjalnie na potrzeby NVIDII. Można spodziewać się szeregu różnych optymalizacji, które pozwalają na lepszą wydajność energetyczną, wydajność czy nawet niewielki wzrost gęstości w porównaniu ze standardowym procesem TSMC 5 nm.

TSMC 4N to niestandardowa litografia, którą zastosowano już do produkcji profesjonalnych układów NVIDIA Hopper (miały premierę kilka tygodni temu). Wybór nie może więc dziwić, zwłaszcza mając na uwadze rzekomy ogromny apetyt na energię układów Ada. Poza tym wydaje się, że Zieloni zyskają tym samym przewagę nad AMD, które zamierza zastosować w nadchodzących układach RDNA 3 rdzenie wykonane w procesie TSMC 5 nm (standard) i TSMC 6 nm. W ostatecznym rozrachunku może to jednak nie mieć znaczenia - dla użytkownika najbardziej będzie liczyć się przede wszystkim wydajność, potem cena i dopiero na samym końcu rozwiązania projektowe.

