NVIDIA GeForce RTX 4090 - producent rozpoczyna testy nadchodzącego, topowego układu graficznego Ada AD102

Już za mniej więcej pół roku zadebiutuje kolejna generacja kart graficznych od NVIDII. Wprowadzi ona architekturę Ada, o której mówi się, że przyniesie bardziej zauważalny wzrost wydajności niż przy poprzednich architekturach tj. Turing czy Ampere. Topowy układ graficzny Ada AD102 ma zaoferować jednak znacznie większy pobór mocy w porównaniu do obecnego flagowca w postaci Ampere GA102. Choć dokładny termin premiery nowej generacji kart GeForce RTX 4000 jest jeszcze nieznany, to według najnowszych doniesień producent rozpoczął już pierwsze testy układu AD102. Tym samym producent jest na dobrej drodze, by w okolicach przełomu trzeciego oraz czwartego kwartału zaprezentować nową generację GPU.

Według najnowszych informacji, NVIDIA rozpoczyna fazę testowania układu graficznego Ada AD102, który będzie wykorzystany m.in. we flagowej karcie graficznej GeForce RTX 4090.

Według użytkownika Twittera - kopite7kimi - NVIDIA wdrożyła już testy sprawdzające możliwości układu graficznego Ada AD102. Według kopite7kimi, topowa karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4090 wykorzysta jednak pamięci VRAM GDDR6X o efektywnej szybkości 24 Gbps. Przy zachowaniu 384-bitowej szyny pamięci, taka prędkość pozwoli na zaoferowanie przepustowości przekraczającej poziom 1,1 TB/s. Topowy układ Ada AD102, według dotychczasowych informacji, ma zaoferować 144 bloki SM, monolityczną budowę chipu oraz 18432 rdzenie CUDA FP32. Co ciekawe, w sieci nie brakuje głosów, że układ AD102 jako jedyny z rodziny Ada ma przejąć niektóre funkcjonalności z architektury Hopper, jednak obecnie nie wiemy które funkcje z profesjonalnej rodziny miałyby trafić do konsumenckiego układu Ada.

Ignore these fanboys, let's turn our attention to GPU.

AD102 has started testing. https://t.co/yziVJE8eFp — kopite7kimi (@kopite7kimi) April 19, 2022

At least now we can call it RTX 4090, and it will use 24Gbps mem chips. — kopite7kimi (@kopite7kimi) April 19, 2022

Nadchodzący flagowiec w postaci karty NVIDIA GeForce RTX 4090 ma odznaczać się także bardzo wysokim współczynnikiem TDP, sięgającym 600 W. Bardzo wysokie limity energetyczne mają być podyktowane mocnym wyżyłowaniem układu, dzięki czemu zaoferuje on jeszcze wyższe zegary rdzenia. Dzięki tak wysokim limitom, topowy GeForce RTX 4090 będzie w stanie walczyć z konkurencyjną kartą AMD Radeon RX 7000, opartą na architekturze RDNA 3.

Źródło: WCCFTech, Twitter @kopite7kimi