NVIDIA GeForce RTX 4000 - nadchodząca seria kart graficznych najprawdopodobniej bez wsparcia dla interfejsu PCIe 5.0

Nadchodząca generacja kart graficznych zapowiada się przełomowo. Najwięcej dotychczas mówi się o serii układów GeForce RTX 4000, która znana jest także jako Ada Lovelace. Według niepotwierdzonych, ale całkiem wiarygodnych doniesień topowe układy z serii otrzymają nowe 16-pinowe złącze zasilania zgodne ze standardem PCIe 5.0, co oznacza, że będą to jedne z najbardziej prądożernych konsumenckich jednostek w historii. Z pewnością możemy oczekiwać również nowego poziomu wydajności, a być może również lepszej dostępności (w końcu gorzej niż w przypadku serii RTX 3000 raczej nie będzie). Jak jednak dowiedział się leakster @kopite7kimi, nowe układy Zielonych nie będą najnowocześniejsze w każdym możliwym aspekcie.

Brak obsługi interfejsu PCIe 5.0 przez układy NVIDIA Ada można traktować jako spore zaskoczenie. Z drugiej strony gracze i zwykli konsumenci nie mają absolutnie żadnych powodów do niepokoju.

Jak się okazuje, że procesor graficzny nowej generacji NVIDIA AD102 rzekomo nie posiada interfejsu PCIe 5.0 i karty oparte na tym rdzeniu będą zgodne ze standardem PCIe 4.0. To dosyć spora niespodzianka, zwłaszcza, że przecież nie od dziś mówi się o zastosowaniu złącza zasilania PCIe 5.0 / ATX 3.0. Wygląda jednak na to, że jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Warto też dodać, że NVIDIA zaprezentowała niedawno profesjonalne jednostki Hopper, które oferują PCIe 5.0, dlatego brak obsługi tego interfejsu można traktować jako spore zaskoczenie.

PCIe 5.0 nadal jest nowym, choć coraz bardziej powszechnym standardem. Póki co wsparcie dla niego oferują procesory Intel Alder Lake, a jeszcze w tym roku pojawią się kolejne podzespoły wspierające ten standard (jak np. procesory AMD Ryzen 7000, być może także karty graficzne Radeon RX 7000). Z drugiej strony gracze nie mają żadnych powodów do niepokoju. Już wieloletni standard PCIe 3.0 gwarantujący przepustowość 1000 MB/s nadal pozostaje w zupełności wystarczający do obsługi znacznej większości nowoczesnych kart graficznych. Poprzestanie na PCIe 4.0 wydaje się więc rozsądną i oszczędną decyzją, jednak pamiętajmy, że to póki co to tylko niepotwierdzone informacje.

Źródło: @kopite7kimi, WCCFTech