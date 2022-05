NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti - w sieci pojawiły się zdjęcia mające przedstawiać fragmenty masywnego układu chłodzenia

Od kilku dni w sieci pojawiają się informacje o dość wczesnej prezentacji nowej generacji kart graficznych od NVIDII. Według niektórych źródeł (jak chociażby kopite7kimi), topowe układy oparte na architekturze Ada zostaną zaprezentowane jeszcze w lipcu. Dodatkowo pojawiły się informacje sugerujące nieco słabszą specyfikację pierwszej karty, wykorzystującej układ AD102 - GeForce RTX 4090. Chodzi o pozostawienie części bloków SM nieaktywnymi, przez co zmniejszy się także ogólna liczba wszystkich jednostek obliczeniowych. Tymczasem na chińskiej witrynie ChipHell pojawiły się zdjęcia mające prezentować fragmenty obudowy oraz systemu chłodzenia topowej karty NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti Founders Edition.

W sieci pojawiły się zdjęcia mające rzekomo przedstawiać fragmenty systemu chłodzenia oraz obudowy karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti Founders Edition. Sam projekt względem obecnej generacji nie zostanie najwyraźniej mocno zmieniony, ale system chłodzenia dla topowych układów Founders Edition będzie bardzo masywny.

Jeśli poniższe zdjęcia się potwierdzą (a przypominamy, że bardzo podobna sytuacja miała miejsce na kilka miesięcy przed prezentacją pierwszych kart NVIDIA GeForce RTX 3000 Founders Edition, choć wówczas nikt nie chciał wierzyć w przeprojektowany system chłodzenia) to wygląda na to, że nowa generacja kart NVIDII nie przyniesie rewolucji pod względem budowy oraz konstrukcji systemu chłodzenia. Układy Founders Edition będą się prezentować podobnie, choć poniższe zdjęcia jasno sugerują, że topowa karta GeForce RTX 4090 Ti otrzyma masywny, 3-slotowy system chłodzenia. Wizualnie wygląda to podobnie jak przy GeForce RTX 3090 oraz GeForce RTX 3090 Ti. Jeszcze wyższy współczynnik TGP niż przy obecnych, topowych kartach jest już bardzo prawdopodobny.

Wśród niektórych zmian względem obecnej generacji możemy wyszczególnić m.in. zwiększony radiator oraz powiększoną komorę parową. Zmodyfikowany radiator ma teraz umożliwić swobodne chłodzenie nie tylko głównego rdzenia graficznego, ale także zestawu 12 kości pamięci GDDR6X (po 2 GB każdy). Na płycie znajduje się także duży aluminiowy rozpraszacz ciepła dla układów VRM oraz dwie podkładki termiczne dla pozostałych komponentów. Co ciekawe, na obudowie widać nazwę RTX 4090 Ti, ale spodziewamy się że bardzo podobna konstrukcja zostanie wykorzystana także w modelu GeForce RTX 4090.

Źródło: ChipHell, WCCFTech