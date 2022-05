NVIDIA GeForce RTX 4090 - karta będzie miała słabszą specyfikację niż przypuszczaliśmy. Premiera podobno niebawem

Od premiery kart graficznych aktualnej generacji minęło już sporo czasu. Przez problemy z dostępnością oraz wysokie ceny zapoznało się z nimi znacznie mniej osób niż początkowo zakładano, jednak nie ma rozpamiętywać. Warto patrzeć w przyszłość, zwłaszcza, że już za kilka miesięcy na rynku powinny pojawić się jeszcze wydajniejsze jednostki nowej generacji. Wszystko wskazuje na to, że nową serię jako pierwsza rozpocznie NVIDIA, która powoli przygotowuje się do wprowadzenia układu GeForce RTX 4090, czyli flagowej karty graficznej bazującej na nowej architekturze Ada. O jej potencjalnej specyfikacji powiedziano już sporo, jednak teraz wszystko zaczyna się klarować - popularny i wiarygodny twitterowicz @kopite7kimi podzielił się najnowszymi przeciekami w sprawie wspomnianego GeForce'a.

Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4090 ma mieć nieco mniej imponującą specyfikację niż sądziliśmy, jednak z drugiej strony entuzjaści mogą być zadowoleni z TDP na poziomie GeForce'a RTX 3090 Ti.

Nadchodzącą karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4090 ma być wyposażona w 126 multiprocesorów strumieniowych (SM), co ma przełożyć się na 16128 rdzeni CUDA. To o wiele mniej niż wcześniej sądzono - do tej pory zakładaliśmy, że topowy RTX otrzyma 140 - 142 jednostek SM. Jak wiemy, pełny rdzeń AD102 ma ich zawierać 144, co oznacza, że opisywana karta będzie dysponować aż 2304 nieaktywnymi rdzeniami CUDA. Wnioski nasuwają się więc same - producent po prostu chce zrobić miejsce dla jeszcze mocniejszego GeForce'a RTX 4090 Ti, który mógłby zadebiutować np. pod koniec generacji, podobnie jak GeForce RTX 3090 Ti. Ponadto na pokładzie omawianej jednostki ma się znaleźć 24 GB pamięci GDDR6X o szybkości 21 Gbps (magistrala 384-bit).

Co więcej, @kopite7kimi twierdzi, że TDP karty graficznej GeForce RTX 4090 ma wynosić "tylko" 450 W. Tyle samo wynosi TDP układu RTX 3090 Ti. Co prawda to nadal ogromna wartość oznaczająca bardzo wysoki pobór energii, jednak w sieci nie brakowało jeszcze bardziej pesymistycznych głosów w tej sprawie. Poza tym flagowy układ Ada określany jest jako "dwa razy szybszy od RTX-a 3090" (z TDP równym 350 W), dlatego doniesienia te nie brzmią tragicznie. Zakładamy więc, że współczynnik TDP na poziomie 600 W, który przewinął się przez niektóre przecieki, może być więc zarezerwowany dla mocniejszego wariantu Ti. Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4090 ma zadebiutować we wczesnym trzecim kwartale tego roku, co wg leakstera ma oznaczać połowę lipca. Spodziewamy się, że w tym samym czasie przyjdzie nam poznać nieco bardziej przystępne modele RTX 4080 i RTX 4070.

OK, let's do a new summary.

RTX 4090, AD102-300, 16128FP32, 21Gbps 24G GDDR6X, 450W, ~2x3090.

I am disappointed with RDNA3.

That's all. — kopite7kimi (@kopite7kimi) May 16, 2022

Źródło: VideoCardz, @kopite7kimi