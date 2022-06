NVIDIA GeForce RTX 4000 z bardzo wysokim power limitem dla desktopowych kart i mocno obniżonym dla mobilnych wersji

Za kilka miesięcy zadebiutują pierwsze karty graficzne z układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 4000. Nowa generacja przejdzie na proces technologiczny TSMC oraz wykorzysta nową architekturę Ada. Tradycyjnie z początku zadebiutują desktopowe karty, z kolei w pierwszych miesiącach przyszłego roku pojawią się także mobilne odpowiedniki. Tymczasem w sieci pojawiła się szczegółowa rozpiska power limitów dla poszczególnych GPU - zarówno desktopowych jak i mobilnych odpowiedników, przygotowanych z myślą o laptopach.

Użytkownik Twittera - @kopite7kimi - zdradził na stronie szczegółowe informacje na temat power limitów dla nadchodzących kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000. Dotyczy to zarówno desktopowych modeli jak również mobilnych układów, przygotowanych z myślą o laptopach. Informacje dotyczącą rdzeni AD102, AD103, AD104 oraz AD104. W przypadku pierwszego z wymienionych, maksymalny power limit wynosi 800 W. Mobilnego odpowiednika nie będzie, tak jak w poprzednich generacjach. Układ AD103 w desktopach ma ustalony power limit na 450 W, z kolei mobilna wersja na 175 W. Dla AD104 oraz AD106 w kartach graficznych jest to odpowiednio 400 oraz 260 W. Ich mobilne odpowiedniki będą oferowały power limit na poziomie 175 i 140 W.

W przypadku desktopów widać zatem większy lub mniejszy wzrost, najbardziej odczuwalny w przypadku flagowego AD102, który według wielu źródeł będzie mocno wyżyłowanym układem GPU. Kopite7kimi podkreśla jednak, że to maksymalne wartości, a w rzeczywistości pobór energii poszczególnych kart może być mniejszy. W przypadku mobilnych wersji widać, że AD103 oraz AD106 mają taki sam maksymalny power limit jak obecne układy GA103 oraz GA106. W przypadku AD104 mamy zwiększony o 10 W power limit względem GA104. W tym wypadku jednak również mowa o maksymalnych wartościach. Już obecna generacja Ampere pokazała ogromną rozpiętość w tych współczynnikach, które są uzależnione od konkretnych modeli laptopów. Natomiast jeszcze większe różnice w power limicie między desktopowymi i mobilnymi wersjami układów mogą poskutkować jeszcze bardziej pociętą specyfikacją (w porównaniu do obecnej generacji Ampere) w przypadku tych drugich.

A truth. The power limits:

AD102, 800W;

AD103 (DT), 450W, AD103 (Mobile), 175W;

AD104 (DT), 400W, AD104 (Mobile), 175W;

AD106 (DT), 260W, AD106 (Mobile), 140W.

But I don't think we need to use the full power cap.