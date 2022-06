NVIDIA przygotowuje chłodzenie z trzema wentylatorami dla kart graficznych GeForce RTX 4000 z rdzeniem AD102

Przyzwyczailiśmy się, ze wszystkie referencyjne karty graficzne NVIDII wyposażone są maksymalnie w dwa wentylatory, a modele z trzema rotorami oferują tylko partnerzy Zielonych. Możliwe jednak, że branżowy gigant będzie musiał w końcu sięgnąć po bardziej bezkompromisowe rozwiązanie. Popularny leakster @kopite7kimi donosi właśnie, że najwydajniejsze modele z serii RTX 4000 Founders Edition mogą otrzymać chłodzenie z trzema wentylatorami.

NVIDIA rzekomo zaprojektowała system chłodzenia konkretnie dla kart graficznych bazujących na rdzeniu AD102, co automatycznie oznacza, że takie rozwiązanie może otrzymać GeForce RTX 4090 lub debiutujący w późniejszym terminie GeForce RTX 4090 Ti. W obliczu wielu informacji o bardzo wysokim poborze energii układów Ada doniesienia te nie powinny być wielkim zaskoczeniem. Przypomnijmy, że według dotychczasowych wieści pierwszy, flagowy reprezentant nowej generacji ma cechować się TDP na poziomie 450 W, a w przypadku modelu Ti wartość ta może sięgnąć nawet 600 W.

At least, they designed a triple-fan cooler for reference board of AD102. https://t.co/vQb2KnpE4y