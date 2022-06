Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4080 ma pobierać ponad 400 W. Kolejne przecieki potwierdzają, że to będzie prądożerna seria

Po serii przecieków dotyczących GeForce'a RTX 4090 przychodzi pora na nieco niżej pozycjonowany model. Znany leakster @kopite7kimi zdradził właśnie, że GeForce RTX 4080 wcale nie będzie modelem dla osób przerażonych wstępnymi parametrami nadchodzącego flagowca. Okazuje się, że pobór prądu (TGP) RTX-a 4080 może być aż 100 W wyższy niż w przypadku bezpośredniego poprzednika, RTX-a 3080. Potwierdza się więc, że generacja Ada będzie niezwykle prądożerna.

Współczynnik TGP (Total Graphics Power) karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4080 ma wynosić aż 420 W. Może to sugerować, że różnice między rdzeniami AD102 a AD103 są znikome, a partnerzy Zielonych będą mogli stosować te same chłodzenia dla obu modeli.

Wygląda na to, że współczynnik TGP (Total Graphics Power) karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4080 ma wynosić aż 420 W. To tylko 30 W mniej od rzekomego TGP topowego GeForce'a RTX 4090. Warto dodać, że omawiany model będzie bazował na innym, nieco słabszym rdzeniu AD103, jednak będzie wykorzystywał ten sam projekt PCB (PG139). Może to sugerować, że różnice między rdzeniami AD102 a AD103 są znikome, a partnerzy Zielonych będą mogli stosować te same chłodzenia dla obu modeli.

Possible RTX 4080, PG139-SKU360, has a 420W TGP, still uses AD103. — kopite7kimi (@kopite7kimi) June 6, 2022

Wszystko wskazuje na to, że właściwie każda karta graficzna z serii GeForce RTX 4000 będzie pobierać znacznie więcej energii od swojego poprzednika. Tyczy się to również modelu RTX 4060, który - wg ostatnich przecieków - ma cechować się TDP wyższym niż 220 W. Nowa seria układów Ada zadebiutuje ponoć dopiero w październiku. Na pierwszy ogień pójdzie GeForce RTX 4090, a kolejne jednostki mają być prezentowane miesiąc po miesiącu.

GeForce RTX 4090 GeForce RTX 4080 GeForce RTX 4070 GPU AD102-300 AD103 AD104-400 PCB PG139-SKU330 PG139-SKU360 PG141-SKU341 Jednostki CUDA 16128 ? ? Pamięć VRAM 24 GB GDDR6X (24 Gbps) 16 GB GDDR6X (21 Gbps) 12 GB GDDR6/GDDR6X Magistrala 384-bit 256-bit 192-bit TGP 450 W 420 W ? Premiera Październik 2022 r. (?) Listopad 2022 r. (?) Grudzień 2022 r. (?)

Źródło: @kopite7kimi