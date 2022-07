NVIDIA GeForce RTX 4080 oraz GeForce RTX 4070 z przybliżoną wydajnością w 3DMark Time Spy Extreme

Jakiś czas temu w sieci pojawiła się informacja o wydajności karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4090 w popularnym benchmarku 3DMark Time Spy Extreme (test w rozdzielczości 4K). Użytkownik Twittera - kopite7kimi - zdradził wówczas, że karta pracująca na domyślnych ustawieniach osiąga ponad 19000 punktów, z kolei warianty po OC mogą wyciągnąć ponad 20000 punktów. Tym razem w sieci pojawiły się informacje o możliwej wydajności niższych kart - GeForce RTX 4080 oraz GeForce RTX 4070.

Za informację ponownie odpowiada @kopite7kimi, przy czym tym razem mowa o spodziewanej wydajności, wynikającej z zaoferowania dokładnie takiej specyfikacji, o jakiej mówi się od dłuższego czasu. Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4080 ma osiągać ponad 15000 punktów w 3DMark Time Spy Extreme, co jest wynikiem mniej więcej (jeśli utrzymamy 11000 punktów jako wartość bazową) o 36% lepszym od aktualnie najmocniejszej karty firmy w postaci układu GeForce RTX 3090 Ti, opartym na pełnym rdzeniu GA102.

Nie najgorzej wygląda to także w przypadku słabszej karty NVIDIA GeForce RTX 4070. W 3DMark Time Spy Extreme ma osiągać około 10000 punktów, czyli niewiele mniej od typowych rezultatów GeForce RTX 3090 Ti (~11000 pkt), a jednocześnie porównywalnie z wynikami GeForce RTX 3090. Oczywiście mowa tutaj wyłącznie o syntetycznym benchmarku, co nie musi mieć przełożenia na finalne wyniki w grach. Tak czy inaczej powinniśmy oczekiwać wysokiego wzrostu wydajności nie tylko po topowym modelu GeForce RTX 4090 (choć tutaj będzie on najbardziej spektakularny).

RTX 4080, TSE >15000,

RTX 4070, TSE ~10000.

These scores are based on specs I mentioned before.

Honestly, it's not quite sure yet except RTX 4090. Well, I don't care.