Topowa karta graficzna NVIDIA Ada ma zaoferować niemal pełny układ AD102, 48 GB pamięci i TBP na poziomie 800 W

Jak już wiemy od dłuższego czasu, nadchodząca karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4090 nie będzie najwydajniejszym modelem z generacji Ada, jaką przygotuje producent. Od pewnego czasu pojawiają się doniesienia na temat jeszcze mocniejszej karty, która może zostać nowym układem TITAN RTX lub po prostu GeForce RTX 4090 Ti. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja nowej karty, która najwyraźniej coraz mocniej kieruje się w stronę rynku profesjonalnego.

Według najnowszych doniesień, topowa karta graficzna NVIDII z nadchodzącej generacji Ada zaoferuje niemal pełny układ AD102, 48 GB pamięci GDDR6X oraz współczynnik TBP na poziomie około 800 W.

Według użytkownika Twittera - @kopite7kimi - topowa karta nowej generacji od NVIDII wykorzystuje układ graficzny Ada AD102-400, charakteryzujący się aktywnymi 142 blokami SM. Jak widać, nadal nie jest to pełny rdzeń. Dzięki 142 blokom Streaming Multiprocessors, nadchodzący TITAN (lub GeForce RTX 4090 Ti) będzie mógł pochwalić się obecnością łącznie 18176 procesorów CUDA FP32. Całość zostanie wytworzona przy pomocy litografii TSMC N4.

NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti / nowy TITAN NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA GeForce RTX 4080 Architektura Ada Ada Ada Układ graficzny AD102-450 AD102-300 AD103-300 Litografia TSMC N4 TSMC N4 TSMC N4 Bloki SM 142 128 80 Jednostki SP 18176 16384 10240 Taktowanie bazowe ? 2235 MHz ? Taktowanie GPU Boost ? 2520 MHz ? Maks. taktowanie ? >2750 MHz ? Przepustowość VRAM 24 Gbps 21 Gbps 21 Gbps Pamięć VRAM 48 GB GDDR6X 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X Szyna pamięci 384-bit 384-bit 256-bit Współczynnik TGP ~800 W 450 W 420 W

Według wspomnianego źródła, przyszły flagowiec zaoferuje dwukrotnie więcej pamięci VRAM w porównaniu do nadchodzącej karty NVIDIA GeForce RTX 4090. W dodatku będzie to jeszcze szybsza pamięć GDDR6X o efektywnej przepustowości sięgającej 24 Gbps - przełoży się to na przepustowość rzędu 1,1 TB/s (przy wykorzystaniu 384-bitowej magistrali pamięci). Całość będzie się także odznaczać imponującym współczynnikiem TBP, sięgającym okolic 800 W.

"the beast"

PG137-SKU0

AD102-450-A1

18176FP32

48G 24Gbps GDDR6X

total board power ~800W — kopite7kimi (@kopite7kimi) July 25, 2022

Źródło: Twitter @kopite7kimi