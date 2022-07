NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti sprawdzony w grze Control - wydajność w 4K z RT i DLSS dwukrotnie wyższa od GeForce RTX 3090 Ti

Wczoraj informowaliśmy o potencjalnej wydajności karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4090 w benchmarku 3DMark Time Spy Extreme. Nowy układ Ada ma w teście osiągać wynik ponad 19000 punktów, tym samym będąc o 82% wydajniejszy od GeForce RTX 3090 oraz o 66% mocniejszy od GeForce RTX 3090 Ti. Tym razem w sieci pojawiły się informacje o wydajności pełnego układu Ada AD102 (GeForce RTX 4090 Ti?) w grze Control w rozdzielczości 4K.

Warto podkreślić, że owa niepotwierdzona informacja dotyczy wydajności karty graficznej NVIDIA GeForce z pełnym układem Ada AD102 (144 SM, 18432 procesory CUDA FP32). W przypadku omawianego wczoraj GeForce RTX 4090 (126 SM, 16384 CUDA FP32) wyniki z pewnością będą nieco niższe. Mówiąc o pełnym AD102, mamy na myśli GeForce RTX 4090 Ti (lub nowy TITAN RTX lub jakkolwiek inaczej NVIDIA nazwie przyszłego flagowca). Według użytkownika Twittera o pseudonimie @AGF, pełny układ AD102 w grze Control osiąga wynik ponad 160 klatek na sekundę. Dotyczy to rozdzielczości 4K, z pełnym Ray Tracingiem oraz DLSS (jednak nie wiadomo w jakiej dokładnie wersji).

Oczywiście obecnie trudno jest szacować dokładne różnice pomiędzy kartami, bowiem źródło nie zdradziło jakie było miejsce testowe produkcji. Patrząc na test Sebastiana, w rozdzielczości 4K, z pełnym RT oraz DLSS Quality, karta NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti osiąga poziom 66,9 FPS (średnio). W tej sytuacji można zatem ostrożnie przyjąć, że nowy top NVIDII, oparty o układ AD102, może zaoferować ponad dwukrotnie wyższą wydajność od obecnego flagowca firmy. W porównaniu do GeForce RTX 3090, mowa nawet o 120-130% wyższej wydajności. Dodatkowo @kopite7kimi zdradził, że wersje autorskie kart GeForce RTX 4090 po OC powinny być w stanie wyciągnąć ponad 20000 punktów w 3DMark Time Spy Extreme, tym samym oferować niemal dwukrotnie lepsze wyniki od GeForce RTX 3090.

