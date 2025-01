Origin PC EON16-SL - smukły gamingowy notebook z GeForce RTX 4070 Laptop GPU oraz z rozbudowaną konfiguracją

Origin PC to amerykańska firma, która zajmuje się produkcją komputerów pod osobiste preferencje użytkowników. Jeszcze przed zakupem możemy zdecydować, jaki nośnik danych, matryca, czy też pamięć RAM ma się znaleźć na pokładzie naszego sprzętu. Do szeregów przedsiębiorstwa dołączył właśnie kolejny model laptopa o oznaczeniu EON16-SL. Tym razem spotkamy się z układem graficznym NVIDIA GeForce RTX z serii 40 oraz z procesorem Intel Core i9 13. generacji.

W ofercie producenta komputerów osobistych Origin PC pojawił się nowy model gamingowego laptopa o nazwie EON16-SL. Sprzęt wyróżnia się swoimi możliwościami personalizacji oraz konfiguracji.

Nawiązując przez chwilę do tytułowej firmy: założona została w 2009 roku przez byłych pracowników Alienware. Sama nazwa przedsiębiorstwa - Origin - ma się odnosić do powrotu do korzeni konfigurowalnych komputerów dla graczy oraz entuzjastów sprzętu. Nie jest to częste podejście w dzisiejszych czasach, więc tym bardziej urządzenia od Origin PC wydają się bardzo interesujące. Kończąc już jednak ten przydługi wstęp - sama konstrukcja laptopa nie wyróżnia się niczym szczególnym, z małym wyjątkiem, jeśli chodzi o grubość obudowy. Sprzęt waży niecałe 2 kg przy wymiarach 245,9 x 373,3 x 17,7 mm. Na pokładzie znajdziemy całkiem wydajny procesor Intel Core i9-13900H wraz z mobilnym układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 4070. Całość może dopełnić nawet 64 GB pamięci RAM DDR5 o efektywnej częstotliwości taktowania wynoszącej 4800 MHz, a także maksymalnie dwa nośniki danych o pojemności 16 TB.

Origin PC EON16-SL Procesor Intel Core i9-13900H (14C/20T- 6P/8E), Raptor Lake

4,10 GHz - 5,4 GHz, 24 MB Cache, 35 - 115 W Zintegrowany układ Intel Iris Xe Graphics, 96 EU Dedykowany układ NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 8 GB (80 W) Pamięć RAM Do 64 GB RAM DDR5 4800 MHz (Dual Channel; 2x SO-DIMM) Magazyn danych do 2 x TB M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (do 16 TB) Ekran 16" 2560 x 1600 pikseli, 240 Hz Złącza 2 x USB typu A

1 x Thunderbolt 4

1 x USB 3.2 Gen 2 typu C (DP Alt Mode)

1 x HDMI 2.1

1 x czytnik kart SD

1 x mini-Jack 3,5 mm Łączność WiFi 6 AX211 + Bluetooth M.2 Kamera internetowa Full HD, Windows Hello Akumulator ? Waga ~1,9 kg Wymiary 245,9 x 373,3 x 17,7 mm System Microsoft Windows 11 Home lub Pro Cena Podstawowa konfiguracja 16 / 500 GB

1939 dolarów (~7900 zł)

Wyświetlacz o przekątnej 16-cali ma rozdzielczość 2560 x 1600 px, a obraz może być odświeżany do 240 razy na sekundę. Niestety nie podano jakiego typu jest to panel. Na pokładzie znajdziemy dwa złącza USB typu A, Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 typu C (z trybem DP Alt Mode), HDMI 2.1, a także czytnik kart SD i złącze mini-Jack 3,5 wraz z mikrofonowym. Dy dyspozycji otrzymamy także moduł łączności bezprzewodowej Wi-Fi 6. Sam akumulator również pozostaje niewiadomą. Wersję systemu operacyjnego Microsoft Windows możemy wybrać spośród edycji Home lub Pro. Warto wspomnieć o możliwości personalizacji sprzętu pod kątem wyglądu. Mamy bowiem wybór nadruku na laptopie, który będzie nas dodatkowo kosztować, jednak bardziej dopasuje sprzęt do naszych preferencji. Bazowa konfiguracja z pamięciami RAM o pojemności 16 GB (2 x 8 GB) oraz dyskiem SSD Samsung Evo Plus 970 (500 GB) to koszt niemal 8000 zł. Do tego musimy dodać koszty przesyłki. Gwarancja obejmuje wymianę podzespołów przez rok wraz z darmową dostawą, a także wsparcie techniczne 24/7. Zakupu dokonamy na stronie producenta.

Źródło: Origin