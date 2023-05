MSI Alpha 17 - notebook do gier z procesorem AMD Ryzen 9 7945HX oraz układami GeForce RTX 4060 i RTX 4070 Laptop GPU

W styczniu firma MSI zaprezentowała szereg notebooków z układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 4000 Laptop GPU, na czele z topowymi modelami Raider GE78HX oraz Titan GT77 HX 13V. W początkowym okresie czasu ujawniono wyłącznie modele bazujące na 13. generacji Intel Raptor Lake, w dużej mierze skupiając się na najwydajniejszych jednostkach Raptor Lake-HX. Podczas targów Computex w Tajpej firma MSI pokazała kolejnego laptopa - Alpha 17. Seria ta dotychczas była częścią programu AMD Advantage, gdzie zarówno procesor jak i układ graficzny pochodził od AMD. Nowy model Alpha 17 jednak zrywa z tą tradycją.

Nowy model MSI Alpha 17 zaoferuje procesor AMD Ryzen 9 7945HX oraz układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU oraz GeForce RTX 4070 Laptop GPU. Na mocniejsze dGPU nie ma co liczyć.

MSI zdecydowało się sparować najmocniejszy procesor od AMD (i przy okazji jeden z najmocniejszych mobilnych układów w ogóle) ze średniej półki układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU oraz GeForce RTX 4070 Laptop GPU. W zależności od wersji, do dyspozycji będzie również od 16 do 32 GB RAM DDR5 5200 MHz (Dual Channel) z możliwością rozbudowy do maksymalnie 64 GB RAM. Na pokładzie znajdzie się również pojedynczy nośnik M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe o pojemności 1 lub 2 TB. Konstrukcyjnie laptop przypomina serię MSI Vector GP77, tyle że w przypadku linii Alpha otrzymujemy chociażby inny logotyp na pokrywie.

MSI Alpha 17 (2023) Procesor AMD Ryzen 9 7945HX (16C/32T)

Dragon Range / Zen 4 + RDNA 2; TSMC N5 + N6 Zintegrowany układ AMD Radeon 610M; 2 CU RDNA 2 Dedykowany układ NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8 GB GDDR6

NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 8 GB GDDR6 Pamięć RAM 16 / 32 GB DDR5 5200 MHz

Maks. 64 GB RAM, Dual Channel (2x SO-DIMM) Magazyn danych 1 / 2 TB SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Ekran 17,3" 2560 x 1440 pikseli

IPS, 16:9, 240 Hz, 3 ms czas reakcji, 100% DCI-P3 Złącza 1x USB 3.2 typu C Gen.1 (DP 1.4 / PD 3.0)

3x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x mini DisplayPort 1.4

1x Ethernet RJ-45 GbE

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Ethernet Gigabit + Wi-Fi 7 (Qualcomm FastConnect 7800) + Bluetooth 5.3 Kamera internetowa 720p Głośniki 2x 2 W Akumulator Litowo-jonowy, 4-komorowy, 99,99 Wh Wymiary 397 x 283 x 25,9 mm Waga Brak informacji System Windows 11 Home / Pro Zasilacz 240 W Cena 1849 USD - Ryzen 9, RTX 4060, 32 GB, 1 TB, W11 Home

1999 USD - Ryzen 9, RTX 4070, 16 GB, 1 TB, W11 Home

2299 USD - Ryzen 9, RTX 4070, 32 GB, 2 TB, W11 Pro

Producent oddał do dyspozycji tylko jeden wariant ekranu. Jest to 17,3" panel IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli, z 240 Hz częstotliwością odświeżania oraz 100% pokryciem barw DCI-P3. Wśród złączy znajdziemy m.in. USB 3.2 typu C Gen.1, 3 porty USB 3.2 typu A Gen.1, pełnowymiarowy HDMI 2.1, Ethernet oraz mini DisplayPort 1.4. Jeśli chodzi o łączność to oddano nam do dyspozycji przewodowy Ethernet GbE oraz bezprzewodowy moduł Wi-Fi 7 (Qualcomm FastConnect 7800) w połączeniu z Bluetooth 5.3. MSI Alpha 17 trafi do sprzedaży w cenach od 1849 dolarów do 2299 dolarów - warianty poszczególnych konfiguracji umieszczono w tabeli.

