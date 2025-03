NVIDIA ogłasza wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2025 - Data Center i AI nadal jest żyłą złota dla firmy

W zeszłym roku NVIDIA zaczęła odnotowywać rekordowe przychody oraz zyski netto, na co wpływ ma przede wszystkim doskonale radzący sobie dział Data Center, na czele z akceleratorami pod obliczenia AI. Przedsiębiorstwo obecnie zarabia znacznie więcej niż Intel i AMD razem wzięci i wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie nic się nie zmieni w tym względzie. Firma opublikowała kolejny raport finansowy, tym razem za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2025 (okres od końca stycznia do 28 kwietnia 2024) i jest to kolejny z rzędu raport przedstawiający finanse NVIDII w doskonałym świetle.

NVIDIA opublikowała raport finansowy za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2025 (okres od końca stycznia do 28 kwietnia 2024). Firma w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe przychody i zyski. Łączny przychód to ponad 26 miliardów dolarów, z kolei zysk netto to ponad 14 mld dolarów.

W pierwszym kwartale roku fiskalnego 2025, NVIDIA wygenerowała przychód na poziomie ponad 26 miliardów dolarów. Dla porównania w poprzednim kwartale (Q4 FY2024) było to nieco ponad 22 miliardów dolarów. W górę idzie przede wszystkim dział Data Center i AI, a więc nie słabnąca popularność akceleratorów graficznych, przygotowanych przede wszystkim z myślą o obliczeniach pod AI). Na drugim miejscu jest dział Gaming, który wygenerował przychód na poziomie 2.6 miliardów dolarów - nieco mniej niż w przypadku poprzedniego raportu finansowego (2.6 mld), ale więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej (2.24 mld).

GAAP Q1 FY2025 Q1 FY2024 Q4 FY2024 Przychód łączny 26.044 mld USD 7.192 mld USD 22.103 mld USD Marża brutto 78,4% 64,6% 76,0% Koszty operacyjne 3.497 mld USD 2.508 mld USD 3.176 mld USD Zysk operacyjny 16.909 mld USD 2.140 mld USD 13.615 mld USD Zysk netto 14.881 mld USD 2.043 mld USD 12.285 mld USD Zysk na akcję 5.98 USD 0.82 USD 4.93 USD

Non-GAAP Q1 FY2025 Q1 FY2024 Q4 FY2024 Przychód łączny 26.044 mld USD 7.192 mld USD 22.103 mld USD Marża brutto 78,9% 66,8% 76,7% Koszty operacyjne 2.501 mld USD 1.750 mld USD 2.210 mld USD Zysk operacyjny 18.059 mld USD 3.052 mld USD 14.749 mld USD Zysk netto 15.238 mld USD 2.713 mld USD 12.839 mld USD Zysk na akcję 6.12 USD 1.09 USD 5.16 USD

Wraz ze stale powiększającym się przychodem, rośnie także marża brutto. Zarówno w wynikach GAAP jak i Non-GAAP przekracza już poziom 78%. Jednocześnie, co ciekawe, NVIDIA w przewidywaniach na obecny kwartał fiskalny wskazuje, iż marża brutto osiągnie poziom między 74,8 a 75,5%, a więc nieco mniej w porównaniu do dotychczasowych wyników. Bardzo wysoka marża przekłada się naturalnie na zyski netto. W okresie od końca stycznia do 28 kwietnia 2024, NVIDIA zarobiła na czysto ponad 14 miliardów dolarów (GAAP; nieco ponad 15 mld dolarów w przypadku wyników Non-GAAP). Pomimo przewidywalnego, nieznacznego spadku marży brutto w obecnym kwartale fiskalnym, NVIDIA przewiduje iż w okresie od 29 kwietnia do końca lipca 2024 uda się wygenerować przychód na poziomie 28 miliardów (plus minus 2%) dolarów.

Q1 FY 2025 Q1 FY 2024 Q4 FY2024 Przychód - Data Center 22.563 mld USD 4.28 mld USD 18.40 mld USD Przychód - Gaming 2.647 mld USD 2.24 mld USD 2.90 mld USD Przychód - Professional Visualization 427 mln USD 295 mln USD 463 mln USD Przychód - Automotive 329 mln USD 296 mln USD 281 mln USD Przychód - OEM 78 mln USD 81 mln USD 59 mln USD Łączny przychód 26.044 mld USD 7.192 mld USD 22.103 mld USD

Źródło: NVIDIA