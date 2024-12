NVIDIA opublikowała wyniki finansowe za Q3 FY2024 - dział Data Center to kura znosząca złote jaja

Już trzy miesiące temu NVIDIA chwaliła się rekordowymi przychodami, gdzie sam dział Data Center wygenerował przychód na poziomie ponad 10 miliardów dolarów. Akceleratory z rodziny H100 Hopper są dosłownie rozchwytywane, co pozwala przedsiębiorstwu na podbijanie cen, a zatem i zwiększanie marży. Szał na tematykę sztucznej inteligencji zdaje się nie mieć końca, co widać po dalszych działaniach NVIDII, mocno skupiającej się właśnie na obliczeniach AI. To z kolei ma przełożenie na dalsze wyniki finansowe, bowiem te z trzeciego kwartału roku fiskalnego 2024 niemal wprawiają w osłupienie.

NVIDIA w trzecim kwartale roku fiskalnego 2024 wygenerowała przychód na poziomie ponad 18 miliardów dolarów, z czego 14,5 mld przypada na sam dział Data Center. Szał na akceleratory Hopper zdaje się nie mieć końca.

Łączny przychód NVIDII w trzecim kwartale roku fiskalnego 2024 wyniósł aż 18,120 miliardów dolarów, z czego 14,5 mld przypada na sam dział Data Center (akceleratory Hopper, Ampere, Grace-Hopper). Za imponującym wzrostem przychodu idzie także dalszy wzrost marży brutto, która sięga już 74% (GAAP) lub 75% (Non-GAAP). Te dwa połączone ze sobą czynniki miały najważniejszy wpływ na zysk przedsiębiorstwa. Patrząc na wyniki GAAP, NVIDIA na czysto zarobiła ponad 9,2 miliardów dolarów w trzecim kwartale FY2024. Przy takich wynikach nic dziwnego, że NVIDIA tak mocno prze w stronę układów do akceleracji obliczeń AI.

GAAP Q3 FY2024 Q3 FY2023 Q2 FTY2024 Przychód 18,120 mld USD 5,931 mld USD 13,507 mld USD Marża brutto 74,0% 53,6% 70,1% Koszty operacyjne 2,983 mld USD 2,576 mld USD 2,662 mld USD Zysk operacyjny 10,417 mld USD 601 mln USD 6,800 mld USD Zysk netto 9,243 mld USD 680 mln USD 6,188 mld USD Zysk na akcję 3.71 USD 0.27 USD 2.48 USD

Non-GAAP Q3 FY2024 Q3 FY2023 Q2 FTY2024 Przychód 18,120 mld USD 5,931 mld USD 13,507 mld USD Marża brutto 75,0% 56,1% 71,2% Koszty operacyjne 2,026 mld USD 1,793 mld USD 1,828 mld USD Zysk operacyjny 11,557 mld USD 1,536 mld USD 7,776 mld USD Zysk netto 10,020 mld USD 1,456 mld USD 6,740 mld USD Zysk na akcję 4.02 USD 0.56 USD 2.70 USD

Dział Gaming również zanotował wzrost, choć i tak przychód w tym wypadku jest ponad 5-krotnie niższy w porównaniu do Data Center. W trzecim kwartale roku fiskalnego 2024 wyniósł on 2,86 miliardów dolarów. Koszty operacyjne (w tym R&D) sięgnęły już blisko 3 milardów dolarów (GAAP). Dodatkowe wyniki z działów Professional Visualization, Automotive oraz OEM zostały podane w poniższej tabeli. W porównaniu do wcześniejszego kwartału (Q2 FY2024), każdy dział zanotował wzrosty, jednak w zestawieniu rok do roku nieco skurczył się OEM. NVIDIA zakłada, iż w obecnym kwartale fiskalnym (Q4 FY2024), prognozowana marża brutto Non-GAAP utrzyma się na zbliżonym poziomie 75,5%.

Q3 FY2024 Q3 FY2023 Q2 FY2024 Przychód - Data Center 14,51 mld USD 3,83 mld USD 10,32 mld USD Przychód - Gaming 2,86 mld USD 1,57 mld USD 2,49 mld USD Przychód - Professional Visualization 416 mln USD 200 mln USD 379 mln USD Przychód - Automotive 261 mln USD 251 mln USD 253 mln USD Przychód - OEM 73 mln USD 80 mln USD 65 mln USD Łączny przychód 18,120 mld USD 5,931 mld USD 13,507 mld USD

Źródło: NVIDIA