NVIDIA opublikowała wyniki finansowe za drugi kwartał roku fiskalnego 2024 - akcelerator H100 bije rekordy popularności

Kilka tygodni temu Intel oraz AMD opublikowali swoje wyniki finansowe za drugi kwartał 2023 roku. W obu przypadkach rezultaty wygenerowane w ostatnich trzech miesiącach były raczej przeciętne, generując dalsze spadki przychodu w większości prowadzonych działów. Czekaliśmy jeszcze na najnowsze sprawozdanie finansowe NVIDII, tyle że za drugi kwartał roku fiskalnego 2024. Przedsiębiorstwo wczoraj późnym wieczorem je opublikowało i w tym wypadku NVIDIA nie musi się obawiać o słabe wyniki. Wręcz przeciwnie - skoki zwłaszcza w jednym dziale są naprawdę imponujące.

Nowy raport finansowy NVIDII za drugi kwartał roku fiskalnego 2024 potwierdza olbrzymie zainteresowanie akceleratorami H100. Przedsiębiorstwo wygenerowało przeszło 13,5 mld przychodu, z czego ponad 10 mld dolarów przypada tylko na dział Data Center (AI).

Już kilka dni temu pojawiły się informacje wskazujące, że NVIDIA czerpie ogromny zysk na sprzedaży akceleratorów graficznych H100, opartych na architekturze Hopper i celujących przede wszystkim w obliczenia AI. Potwierdza się to przy najnowszym raporcie finansowym za drugi kwartał roku fiskalnego 2024 (okres od 30 kwietnia do 30 lipca). Przedsiębiorstwo wygenerowało olbrzymi wręcz przychód w dziale Data Center (AI), który osiągnął poziom 10,32 mld dolarów. Dla porównania w poprzednim kwartale finansowym było to "zaledwie" 4,28 mld dolarów. To właśnie dział Data Center oraz sprzedaż akceleratorów H100 spowodowały, że łączny przychód w Q2 FY2024 sięgnął 13,507 mld dolarów, ponad dwukrotnie więcej rok do roku (6,704 mld USD) oraz o 88% wyżej niż w poprzednim kwartale fiskalnym (7,192 mld USD).

GAAP Q2 FY2024 Q2 FY2023 Q1 FY2024 Przychód 13,507 mld USD 6,704 mld USD 7,192 mld USD Marża brutto 70,1% 43,5% 64,6% Koszty operacyjne 2,662 mld USD 2,416 mld USD 2,508 mld USD Zysk operacyjny 6,800 mld USD 499 mln USD 2,140 mld USD Zysk netto 6,188 mld USD 656 mln USD 2,043 mld USD Zysk na akcję 2.48 USD 0.26 USD 0.82 USD

Non-GAAP Q2 FY2024 Q2 FY2023 Q1 FY2024 Przychód 13,507 mld USD 6,704 mld USD 7,192 mld USD Marża brutto 71,2% 45,9% 66,8% Koszty operacyjne 1,828 mld USD 1,749 mld USD 1,750 mld USD Zysk operacyjny 7,776 mld USD 1,325 mld USD 3,052 mld USD Zysk netto 6,740 mld USD 1,292 mld USD 2,713 mld USD Zysk na akcję 2.70 USD 0.51 USD 1.09 USD

Wyższy przychód, choć kilkakrotnie mniejszy niż w dziale Data Center, odnotowano także w dziale Gaming. Ten przyniósł wynik 2,49 mld dolarów, podczas gdy w poprzednim kwartale było to 2,24 mld, natomiast rok temu - 2,04 mld dolarów. Mimo wszystko to właśnie dział Data Center miał także niebagatelny wpływ na wzrost marży brutto, która zarówno w wersji GAAP jak i Non-GAAP przekroczyła pułap 70%. Dla objaśnienia o jakim wzroście mowa, wystarczy spojrzeć na marżę brutto rok do roku, kiedy to wynosiła raptem 43,5% (GAAP) lub 45,9% (Non-GAAP). Oczywiście tak duży wzrost marży przy rekordowym zainteresowaniu akceleratorem H100, wpłynęły na czysty zysk netto. Wynosi on 6,188 mld USD (GAAP) i jest trzykrotnie wyższy w porównaniu do pierwszego kwartału roku fiskalnego 2024 (2,043 mld USD GAAP) i blisko 10-krotnie wyższy rok do roku (656 mln USD GAAP).

Q2 FY2024 Q2 FY2023 Q1 FY2024 Przychód - Data Center 10,32 mld USD 3,81 mld USD 4,28 mld USD Przychód - Gaming 2,49 mld USD 2,04 mld USD 2,24 mld USD Przychód - Professional Visualization 379 mln USD 496 mln USD 295 mln USD Przychód - Automotive 253 mln USD 220 mln USD 296 mln USD Przychód - OEM 65 mln USD 140 mln USD 81 mln USD Łączny przychód 13,507 mld USD 6,704 mld USD 7,192 mld USD

Jakie predykcje ma NVIDIA na trwający już trzeci kwartał roku fiskalnego 2024? Przedsiębiorstwo spodziewa się dalszych wzrostów, gdzie przychód ma sięgnąć aż 16 miliardów dolarów. Marża brutto ma sięgać 71,5% (GAAP) oraz 72,5% (Non-GAAP), a więc ma być jeszcze wyższa niż w ostatnim kwartale. Jeśli uda się zachować obecne zainteresowanie akceleratorami H100 (a biorąc pod uwagę szał na AI tak zapewne będzie), firma w kolejnym raporcie przedstawi najprawdopodobniej jeszcze wyższy zysk netto.

Źródło: NVIDIA