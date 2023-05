NVIDIA opublikowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2024. Dane nie są jednoznaczne

Branża technologiczna przeżywa aktualnie trudny okres. Wyniki finansowe spółek tego typu są wyraźnie gorsze niż jeszcze rok temu. NVIDIA wydaje się jednak stosunkowo odporna na zawirowania rynkowe. Przedsiębiorstwo opublikowało wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2024. Choć ogólnie są one gorsze niż 12 miesięcy temu, to widać kwartalny wzrost. Otwarta pozostaje kwestia, czy trend utrzyma się w najbliższej przyszłości.

Pierwszy kwartał roku fiskalnego 2024 zakończył się 30 kwietnia. Z opublikowanych danych wynika, że NVIDIA zanotowała w tym okresie przychody na poziomie 7,19 mld dolarów. Jest to spadek o 13% w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku i wzrost o 19% w zestawieniu z poprzednim kwartałem. Jednocześnie firma wypracowała zysk netto GAAP na poziomie 2,04 mld dolarów. Dla zestawienia Non-GAAP wyniósł on 2,71 mld dolarów. Ciekawie przedstawiają się te dane, jeśli zestawi się je z poprzednimi wynikami finansowymi. W przypadku GAAP nastąpił wzrost zysku o 26% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Dla Non-GAAP spadł on o 21%. W zestawieniu z poprzednim kwartałem w obu przypadkach odnotowano wzrost. Wyniósł on odpowiednio 44% i 25%.

GAAP (USD) Q1 FY2024 Q1 FY2023 Q4 FY2023 Przychody 7,19 mld 8,29 mld 6,05 mld Marża brutto 64,6% 65,5% 63,3% Koszty operacyjne 2,51 mld 3,56 mld 2,58 mld Zysk operacyjny 2,14 mld 1,87 mld 1,26 mld Zysk netto 2,04 mld 1,62 mld 1,41 mld Zysk na akcję 0,82 0,64 0,57

Non-GAAP (USD) Q1 FY2024 Q1 FY2023 Q4 FY2023 Przychody 7,19 mld 8,29 mld 6,05 mld Marża brutto 66,8% 67,1% 66,1% Koszty operacyjne 1,75 mld 1,61 mld 1,78 mld Zysk operacyjny 3,05 mld 3,96 mld 2,22 mld Zysk netto 2,71 mld 3,44 mld 2,17 mld Zysk na akcję 1,09 1,36 0,88

Przeważająca część przychodów NVIDII pochodzi z rozwiązań przeznaczonych do centrów danych i rozwoju sztucznej inteligencji. Są to segmenty znajdujące się w trendzie wznoszącym, przez co wykazują sporą odporność na gorszą koniunkturę w branży technologicznej jako takiej. Znaczący udział w ostatecznych wynikach finansowych ma także dział gamingu, który nie jest już w tak dobrej formie. Pozostałe źródła przychodów mają dużo mniejsze znaczenie. Trudno na tę chwilę ocenić, jak będzie rozwijała się sytuacja w przyszłości. Spodziewane jest, że sprzedaż tańszych układów graficznych z rodziny Ada Lovelace będzie raczej poniżej oczekiwań spółki. Z drugiej strony, skompensuje to rozwój sektora odpowiedzialnego za centra danych i sztuczną inteligencję, jeśli tylko wojna handlowa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a Chinami nie nabierze dalszego rozpędu.

