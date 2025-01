NVIDIA pochwaliła się, że Las Vegas Sphere zasila 150 układów graficznych RTX A6000. Generują aż trzy warstwy obrazu 16K

Las Vegas Sphere, znana także jako Sphere at the Venetian Resort, to arena muzyczno-rozrywkowa, w której odbywają się koncerty, spektakle grafiki 4D i imprezy tematyczne wykorzystujące zaawansowane technologie audio i grafikę komputerową. Jednakże wiele osób kojarzy tę konstrukcję bardziej z zewnętrznym wyświetlaczem w kształcie kuli, który rozświetla amerykańskie miasto, prezentując obrazy planet i księżyców, emotikony, banery reklamowe oraz inne różnorodne grafiki.

Las Vegas Sphere to ogromny wyświetlacz i atrakcja turystyczna. Teraz wiemy, że cyfrowym sercem konstrukcji jest 150 układów graficznych NVIDIA RTX A6000 generujących aż trzy warstwy obrazu w rozdzielczości 16K.

NVIDIA właśnie pochwaliła się, że cyfrowym sercem Las Vegas Sphere jest 150 układów graficznych RTX A6000, opartych na chipach G102, które oferują 10 742 rdzenie CUDA oraz 48 GB pamięci VRAM. Cały system multimedialny dysponuje 7,2 TB pamięci operacyjnej i kosztował 1 milion dolarów. Warto zaznaczyć, że cała inwestycja ma wartość 2,3 miliarda dolarów i została zaprojektowana przez Populous Holdings. Rozmaite grafiki wyświetlane na kuli oraz na wewnętrznych wyświetlaczach o rozdzielczości 16K są tworzone w pobliżu, w Sphere Studio, a następnie przesyłane strumieniowo w czasie rzeczywistym do wielkich ekranów kuli dzięki, procesorom DPU NVIDIA BlueField i kartom sieciowym NVIDIA ConnectX-6 Dx.

Warto wspomnieć, że nie wszystkie układy NVIDIA RTX A6000 biorą udział w wyświetlaniu treści. Zdecydowana większość serwera jest odpowiedzialna za generowanie trzech warstw obrazu o rozdzielczości 16K przy odświeżaniu 60 Hz. Dzięki temu turyści mogą cieszyć się płynnymi grafikami wysokiej jakości, zarówno na wielkich wewnętrznych ekranach, jak i na zewnętrznym wyświetlaczu Exosphere, składającym się z 1,2 miliona programowalnych krążków LED. Synchronizację paneli zapewnia oprogramowanie DOCA Firefly. Las Vegas Sphere został uznany za jeden z najlepszych wynalazków 2023 roku według magazynu TIME.

Źródło: NVIDIA