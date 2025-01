NVIDIA ma poważne problemy we Francji. Firma może zostać oskarżona przez tamtejszy urząd antymonopolowy

Przedsiębiorstwa, do których należy znacząca część rynku często muszą mierzyć się z oskarżeniami o nieuczciwe wykorzystywanie swojej pozycji. Nierzadko są to zarzuty w pełni uzasadnione, ale wyciągnięcie konsekwencji musi opierać się na twardych dowodach. Firma NVIDIA może wkrótce znaleźć się pod ostrzałem francuskiego urzędu antymonopolowego. Problemem jest dominująca pozycja spółki na rynku, ze szczególnym uwzględnieniem segmentu AI.

NVIDIA może już wkrótce usłyszeć zarzuty ze strony francuskiego urzędu zajmującego się ochroną konkurencji. Jeśli amerykańska spółka zostanie uznana winną, grozi jej kara sięgająca nawet 10% rocznych przychodów.

O problemach NVIDII na rynku francuskim pisaliśmy po raz pierwszy we wrześniu zeszłego roku. Urząd antymonopolowy wkroczył wówczas do tamtejszej siedziby firmy, gdzie skonfiskowano fizyczne i cyfrowe materiały. Przeprowadzono też szereg rozmów z pracownikami. Wszystko odbyło się oczywiście za zgodą sądu. Według najnowszych doniesień, po kilku miesiącach prac urzędnicy są wreszcie gotowi postawić NVIDII zarzuty. Mają one dotyczyć przede wszystkim ograniczeń, jakie amerykański podmiot stwarza na rynku sztucznej inteligencji, a także w obszarze innowacyjności tego segmentu.

W sposób szczególny podkreślane jest też uzależnienie tej branży od oprogramowania bazującego na wykorzystaniu technologii CUDA. Zastrzeżenia mają ponadto dotyczyć inwestycji NVIDII w podmioty, które oferują usługi chmurowe bazujące na AI (na przykład CoreWeave). Ma to wzmacniać pozycję amerykańskiej spółki na rynku, ale jednocześnie przyczyniać się do ograniczania konkurencyjności. Przedmiotem zainteresowania urzędu jest też potencjalne ryzyko wystąpienia zmowy cenowej, sztucznego ograniczania produkcji oraz szeregu innych szkodliwych działań. Nie doprecyzowano jednak na razie, czy kwestie te także odnoszą się bezpośrednio do działalności NVIDII. Gdyby okazało się, że firma naruszyła francuskie prawo, to grozi jej kara do 10% rocznych przychodów.

