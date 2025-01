NVIDIA znalazła się pod lupą francuskiego urzędu do spraw konkurencyjności. Przeszukano tamtejszą siedzibę firmy

Wiele dużych firm musi mierzyć się z zarzutami urzędów antymonopolowych. Doświadczał tego wielokrotnie w przeszłości Microsoft, a w ostatnim okresie Intel, na który zostało nałożone kilkaset milionów euro kary. Wiele wskazuje na to, że na celowniku francuskiego urzędu zajmującego się konkurencyjnością znalazła się NVIDIA. Sprawa wydaje się poważna, ponieważ przedstawiciele instytucji wkroczyli do tamtejszej siedziby "zielonych".

Francuska siedziba NVIDII stała się celem nalotu tamtejszego urzędu zajmującego się ochroną konkurencyjności. Sprawa dotyczy prawdopodobnie rynku rozwiązań dedykowanych sztucznej inteligencji.

W oficjalnym komunikacie francuskiego urzędu zabrakło informacji, której konkretnie firmy dotyczą podjęte działania. Do publicznej wiadomości podano jedynie, że jest to podmiot zajmujący się branżą kart graficznych. Bliższe szczegóły przedstawił The Wall Street Journal. Wynika z nich, że chodzi właśnie o NVIDIĘ. Wizyta kontrolerów jest określana mianem "nalotu". Odbył się on oczywiście za zgodą francuskiego sądu. Przedstawiciele władz mieli pojawić się o świcie i skonfiskować fizyczne oraz cyfrowe materiały, a także przeprowadzić rozmowy z pracownikami. Nie oznacza to jednak, że z całą pewnością doszło do złamania prawa. Jak podkreśla urząd, stwierdzić to będzie można wyłącznie po pełnoprawnym dochodzeniu.

Śledztwo ma dotyczyć przede wszystkim rynku rozwiązań dedykowanych sztucznej inteligencji. NVIDIA ma faktycznie w tym segmencie dominującą pozycję, jednakże można mieć wątpliwości, czy mocno nadużywa swojej pozycji, przynajmniej jeśli chodzi o politykę cenową. Przypomnijmy bowiem, że po układy NVIDIA H100 ustawiają się kolejki, a to oznacza, że było pole do ustalenia cen na jeszcze wyższym poziomie, w celu zrównoważenia popytu z podażą. Oczywiście dochodzenie może równie dobrze dotyczyć innych antykonkurencyjnych praktyk, o których nie wiemy, więc wszelkie definitywne stwierdzenia nie są na tym etapie właściwe. NVIDIA odmówiła The Wall Street Journal komentarza na temat całej sprawy.

Źródło: Tom's Hardware, Wall Street Journal