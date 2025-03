NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, RTX 5060 i RTX 5050 - poznaliśmy liczbę jednostek CUDA. Możemy już oszacować wydajność nowych kart

Wszystko wskazuje na to, że NVIDIA przygotowuje się premiery kolejnych kart graficznych Blackwell. Tym razem gigant ma przedstawić propozycje dla tych graczy, którzy przede wszystkim chcą nowoczesnej i niedrogiej jednostki zdolnej do "uciągnięcia" wszystkich wydanych dotąd tytułów. Spodziewamy się, że w najbliższych dniach NVIDIA zapowie układy GeForce RTX 5060 Ti (8 i 16 GB), RTX 5060 i RTX 5050, natomiast my już dziś wiemy o nich prawie wszystko.

Wygląda na to, że RTX 5060 Ti okaże się tylko nieznacznie lepszy od poprzednika, jednak na większy wzrost wydajności można liczyć w przypadku modelu RTX 5060. Najniżej pozycjonowany RTX 5050 zaskakuje natomiast stosunkowo wysokim współczynnikiem TDP.

Specyfikacje nadchodzących Blackwelli podał właśnie informator @kopite7kimi. GeForce RTX 5060 Ti ma bazować na platformie PG152-SKU10/15 i rdzeniu GB206-300-A1 wyposażonym w 4608 jednostek CUDA. Karta graficzna będzie występować w wersji z 8 lub 16 GB VRAM GDDR7 128-bit, a TDP powinno wynosić 180 W. Dla porównania, RTX 4060 Ti opierający się na rdzeniu AD106 posiada 4352 jednostek CUDA i współczynnik TDP 160 W, a zatem znając już możliwości nowej architektury możemy oczekiwać niewielkiego wzrostu wydajności w stosunku do poprzednika. Nieco atrakcyjniej zapowiada się GeForce RTX 5060 na platformie PG152-SKU25. Model ten ma otrzymać rdzeń GB206-250-A1 z 3840 jednostkami CUDA, 8 GB pamięci GDDR7 128-bit i TDP 150 W. Bezpośredni poprzednik, czyli RTX 4060 ma 3072 CUDA i TDP na poziomie 115 W, dlatego tutaj różnica w wydajności powinna być już mocno widoczna.

RTX 5060 Ti RTX 5060 RTX 5050 Rdzeń GB206-300-A1 GB206-250-A1 GB207-300-A1 CUDA 4608 3840 2560 Zegar Boost ? ? ? Pamięć VRAM 16 / 8 GB GDDR7 8 GB GDDR7 8 GB GDDR6 Zegar VRAM 28 Gbps ~28 Gbps (?) (?) Przepustowość VRAM 448 GB/s ~448 GB/s (?) (?) TDP 180 W 150 W 130 W

Najniżej pozycjonowaną kartą graficzną z serii GeForce RTX 50 ma być GeForce RTX 5050 oparty na platformie PG152-SKU50. Jak wynika z najnowszych przecieków, całość ma otrzymać rdzeń GB207-300-A1 z 2560 jednostkami CUDA oraz 8 GB pamięci GDDR6 128-bit. Biorąc pod uwagę niezbyt imponującą specyfikację tej karty zaskakiwać może współczynnik TDP wynoszący 130 W. Jak zatem sami widzicie, o nowych Blackwellach wiemy już prawie wszystko - brakuje nam tylko dokładnych taktowań oraz cen. Warto zwrócić jeszcze uwagę na podobne oznaczenia platform - to może oznaczać, że wszystkie nowe karty NVIDII będą współpracować z podobnymi zestawami chłodzenia, a zatem partnerzy Zielonych zapewne mają uproszczoną pracę przy projektowaniu niereferencyjnych wersji. Wg niedawnych doniesień prezentacja omawianych kart powinna odbyć się już w najbliższych dniach, jednak na sklepową dostępność poczekamy najprawdopodobniej do kwietnia lub maja.

Źródło: VideoCardz, @kopite7kimi