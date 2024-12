NVIDIA GeForce RTX 4090 coraz droższy i trudniej dostępny. Zbliżający się koniec produkcji układu oddziałuje na rynek

Premiera pierwszych konsumenckich kart graficznych z rodziny Blackwell to kwestia najwyżej kilku miesięcy. Przez pewien czas będą jeszcze z pewnością dostępne modele wcześniejszej generacji, ale należy spodziewać się, że NVIDIA zacznie stopniowo wygaszać ich produkcję. Taki los spotka już wkrótce GeForce RTX 4090, który staje się coraz trudniej dostępny. Równocześnie rośnie także jego cena, co sprawia, że przestaje on być opłacalną propozycją.

GeForce RTX 4090 może wkrótce całkowicie zniknąć z rynku. Ofert sprzedaży karty jest coraz mniej i jednocześnie mocno rośnie jej cena. Prawdopodobne jest wystąpienie niedoboru jeszcze przed premierą generacji Blackwell.

O prawdopodobnym wygaszeniu produkcji GeForce RTX 4090 w październiku pisaliśmy kilka dni temu. Możliwe, że już została ona znacząco ograniczona, ponieważ pojawiają się problemy z dostępnością tego GPU. W okolicach premiery najwyżej pozycjonowany układ Ada Lovelace był dostępny na rynku niemieckim za kwotę 1950 euro, która później spadła nawet do poziomu 1770 euro. Obecnie w ogóle nie jest łatwo go zakupić. Jeśli jest gdzieś w sprzedaży, to jego cena potrafi przekroczyć 2300 euro. Z racji, że niemiecki rynek należy do mocno rozwiniętych, jest to dobry wyznacznik dla obowiązujących aktualnie trendów. Problemy z dostępnością GeForce RTX 4090 nie ograniczają się jednak wyłącznie do tego regionu.

Ofert sprzedaży omawianego GPU jest coraz mniej także w Polsce. Wiele zależy tutaj od konkretnego producenta karty graficznej, ale w przypadku większości modeli próżno szukać większej liczby ofert niż 3-4. Dostępność niektórych z nich ogranicza się zaś wyłącznie do jednego sklepu. Zauważalnie rosną także ceny. Przykładowo, MSI GeForce RTX 4090 Suprim X jeszcze pod koniec sierpnia kosztował około 8322 zł. Obecnie trzeba za niego zapłacić 9390 zł. Typowo gamingowy ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC to teraz koszt około 10503 zł. Jeszcze w połowie września zaś można było kupić tę kartę za niespełna 9000 zł. Podobne trendy są widoczne także w przypadku propozycji innych producentów (w tym Gigabyte czy Inno3D), a także modeli z nieco bardziej budżetowym chłodzeniem. W świetle doniesień o zbliżającym się końcu produkcji GeForce RTX 4090, należy spodziewać się, że sklepów oferujących omawiany układ będzie coraz mniej.

