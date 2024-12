NVIDIA ma wkrótce zakończyć produkcję GeForce RTX 4090 i GeForce RTX 4090D. Zastąpią je karty z generacji Blackwell

Pierwsze konsumenckie karty graficzne z serii GeForce RTX 5000 są spodziewane najpóźniej w pierwszym kwartale 2025 roku. Data ich premiery nie jest zatem już odległa. Trwają zapewne ostatnie przygotowania do tego wydarzenia. Wprowadzenie na rynek nowej generacji kart oznacza także zakończenie produkcji niektórych układów Ada Lovelace. Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce taki los czeka najwyżej pozycjonowane GPU z tej rodziny.

Karty GeForce RTX 4090 i GeForce RTX 4090D będą powoli znikały z rynku. NVIDIA planuje w nieodległej przyszłości zakończyć ich produkcję. Na ich miejsce docelowo wejdą układy z rodziny Blackwell.

O domniemanych planach NVIDII w kwestii produkcji GeForce RTX 4090 i GeForce RTX 4090D dowiedzieliśmy się ze źródeł chińskich. Nie ma jednak podstaw, by uznawać te doniesienia za niewiarygodne. Produkcja omawianych układów ma zakończyć się już w październiku. W ślady NVIDII pójdą niedługo potem także wszyscy jej partnerzy. Z pewnością minie jeszcze trochę czasu zanim decyzja ta realnie wpłynie na rynek, jednak należy spodziewać się, że wspomniane karty będą od listopada powoli znikały ze sprzedaży. Niewykluczony jest też wzrost ich cen na krótko przed zniknięciem z rynku, gdyż karty te wciąż cieszą się zainteresowaniem klientów.

Na miejsce wycofywanych układów wejdą oczywiście docelowo GeForce RTX 5090 (rynek globalny) i GeForce RTX 5090D (rynek chiński). Nie jest jasne czy zapasy najwyżej pozycjonowanych GPU obecnej generacji wystarczą do premiery ich następców. Niezależnie od tego wydaje się aktualnie rozsądnym krokiem, żeby poczekać z zakupem tak drogiej karty do czasu aż zadebiutują układy z rodziny Blackwell. Koniec produkcji najwyżej pozycjonowanych GPU Ada Lovelace pozwoli NVIDII i jej partnerom zwolnić linie produkcyjne dla rozwiązań kolejnej generacji. To może zaś zapobiec występowaniu niedoborów w okresie premierowym.

Źródło: WCCFTech